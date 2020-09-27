В Воронеже завершился десятый Платоновский фестиваль

Десятый Платоновский фестиваль завершился. Несмотря на ограничения по коронавирусу и отмену представлений с иностранными актерами и музыкантами, форум искусств показал достойный уровень.

В театральной программе показали спектакли «Время секонд хэнд» Омского театра драмы, «Преступление и наказание» театра «Приют комедианта» из Санкт-Петербург, «Магазин» Татарского драмтеатра из Альметьевска, «Юшка» театра «Инклюзион» из Новосибирска, «Платонов. Рассказы» театра имени Вахтангова, «Шутники» театра «Сатирикон», «Lё Тартюф. Комедия» театра на Таганке, «Рыцарь пламенеющего пестика» Московского драматического театра имени Пушкина. В этом году театральную программу дополнил блок «Воронежский кейс», куда вошли постановки воронежских театров: «Бальзаминов», «Плот медузы», «Вечер с Чарльзом Буковски», «Танцуем Мандельштама» Камерного, «Aheym / Арлекинада.New/ Anima» театра оперы и балета, «Маскарад» театра драмы, «Двенадцатая ночь» Никитинского театра.

В музыкальной программе выступили сопрано Ольга Перетятько и бас Григорий Шкарупа, музыканты Михаил Плетнев, Андрей Баранов, Борис Березовский, Никита Борисоглебский, Борис Березовский, Гайк Казазян, Александр Рамм, Андрей Усов, Федор Белугин.

В литературной программе прошли встречи с поэтами и писателями Даной Сидерос, Александром Скиданом, Григорием Служителем, Борисом Куприяновым, Александром Архангельским. Была и трехдневная книжная ярмарка с эстафетой-чтением платоновских произведений.

Международная программа была представлена записями опер, балетов и драматических спектаклей – «Альцина», «Волшебная флейта», «Кармен», "Медея", «Соловей», «Реквием», «Джулии», «Белоснежка», «Ревизор».

В визуальной программе три выставки, которые воронежцы еще могут посетить: в музее имени Крамского - живопись Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств, фотографии Михаила Прехнера из собрания Мультимедиа Арт Музея, в Камерном театре - «Котлован» Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова.