В Воронеже двумя выставками стартовал десятый Платоновский фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 сентября в Воронеже стартовал десятый Платоновский фестиваль. В музее имени Крамского открылись две выставки. С соблюдением коронавирусных требований Роспотребнадзора: не более 20 человек в зале – в масках!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первыми начали работу экспозиции «Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика» и «Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов». Александр Древин и Надежда Удальцова были одними из лидеров русского авангарда и современниками Андрея Платонова. Прежде всего они были экспериментаторами, искали свой художественный стиль в импрессионизме, примитивизме, лучизме, кубизме и футуризме, прежде чем пришли к экспрессионизму. Удальцова и Древин были противоположными натурами и писали картины в разной творческой манере. В 1938 году по сфабрикованному делу, связанному с деятельностью латышского культурно-просветительского общества «Прометей», Александр Древин был расстрелян. А Надежда Удальцова в статусе жены врага народа, ещё долгие годы, не подозревая о гибели мужа, продолжала писать строгие экспрессивные картины.

Михаил Прехнер - классик отечественной конструктивистской фотографии, современник Андрея Платонова и Александра Родченко. Он работал в редакциях «Говорит Москва», «Радиослушателель», «Изобразительное искусство», а также сотрудничал с журналом «СССР на стройке», где его старшими коллегами были Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Георгий Петрусов. В 1941 году погиб, снимая бои за Таллинн.

Выставки можно посмотреть в режиме самостоятельного осмотра, без экскурсовода. До 27 сентября они будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00. С 28 сентября по 4 октября - по сеансам рабочего графика музея.