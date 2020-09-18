Воронежцам показали «Преступление и наказание» в стиле минимализм

"Преступление и наказание" театра "Приют комедианта". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль три дня показывал воронежцам «Преступление и наказание» Питерского театра «Приют комедианта». Спектакль в этом году номинирован аж на восемь «Золотых масок». И воронежцам повезло увидеть его даже раньше москвичей.

Классика, как известно, хороша тем, что актуальна во все времена. Только играть ее нужно по-разному: меняются времена – изменяются смыслы, смещаются акценты. Как заметил актер Александр Новиков (Федя Курочкин из «Тайн следствия»), играющий в «Преступлении и наказании» Порфирия Петровича, если говорить в имперской России о взяточничестве было очень смелым шагом, то сейчас – это «капитан очевидность».

Постановка-переосмысливание известного режиссера Константина Богомолова решена в модном нынче стиле минимализм: он прослеживается везде – в дизайне декораций (пустая комната-«коробка» с двумя дверями), цветовом решении сценографии (фоновый серый), эмоциональном рисунке ролей (артисты говорят текст без свойственных Достоевскому страданий-рыданий и надрыва). Но этот минимализм позволяет добраться нынешним спешащим везде зрителям коротким (хоть и трехчасовым) путем до реальных «букв» Достоевского. Причем даже без убийства как такового (этой сцены нет в спектакле).

Дмитрий Лысенков в роли Раскольникова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Режиссер монотонно, с оттенком здорового цинизма «препарирует» даже не преступление, души преступивших заповеди героев. «Лобовой» прием, но возраст некоторых актеров наглядно показывает характеры их героев (31-летняя артистка играет мать Раскольникова Пульхерию, потому что героиня слишком инфантильна, а 64-летняя актриса - Соню Мармеладову - потому как в героине при юном возрасте сконцентрировался слишком тяжелый для ее лет опыт и зрелость).

Современное прочтение классики? Да. Но без глумления над классикой, так свойственного современным «эксперимэнтам» некоторых нынешних режиссеров и так не переносимого зрителями старшего поколения. Тоже - да.

- Примет спектакль возрастная публика, часто плюющаяся от «переосмысления» классики? – интересуюсь у артистов.

- Мы ничем не шокируем консервативных зрителей, ревнителей традиций. В спектакле нет никакого осовременивания ради осовременивания. Сюжет Достоевского сам очень современно звучит. Раскольников со своими идеями деления общества абсолютно современен, - считает артист Дмитрий Лысенков, сыгравший в постановке роль Родиона Раскольникова. - Это статичный, суровый спектакль, аскетичная постановка, лишенная театральности в привычном понимании. Здесь надо смотреть за энергией мысли, за поединком мыслей. Мы пытались разобраться в том, что закладывал Достоевский. И недалеко от него отошли, но смотрели в нашем культурно-временном контексте, когда прошло две войны, и мы знаем о пагубности тех фашиствующих идей, которые несет Раскольников…

Артист признался, что ему было интересно сотрудничать с режиссером, ставившим жесткие рамки и ужимавшим актерские способности до концентрата.

- Режиссерский способ работы Богомолова - вылить «химикат» в зал, где произойдет «проявка», зрители сами решат, кто и как его воспримет. Сами мы не даём в спектакле оценок Раскольникову…

Дмитрий Лысенков в роли Раскольникова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Ну а поймет ли ваш спектакль современная молодежь с клиповым мышлением, которая привыкла к динамике и экшну? Не заскучает на монотонной трехчасовой постановке? – захожу с другого конца.

- Дело не в экшне. Молодежь хочет правды. И если это будет сделано честно, она поймет, - уверен Дмитрий Лысенков.

- Не надо загонять зрителей в клише, что они хотят видеть только комедию, и если она не называется «Шестеро в постели», «Трое в лифте и муж в Таганроге», то никто не придет. Молодежь хочет подключиться, - поддерживает коллегу Александр Новиков, исполнивший роль Порфирия Петровича, - хочет понимать, что с ней разговаривают на адекватном языке… Разрушение привычного, что мы называем школьным восприятием, это важнейшая составляющая театра. Это особенно важно, когда театр берется за произведения первого эшелона классической литературы. Все мы живем в непонятно как создавшемся облаке наших представлений, которые сформировала школа. Мы все знаем, что Раскольников - это долговязый человек в шляпе, надвинутой на глаза, худой и его трясет постоянно от испарины. Он убил, потом температурил, затем полюбил проститутку. Но нашелся какой-то очень хитрый следователь, который вывел его на чистую воду. Приблизительно это вы услышите, если остановите любого прохожего. Вряд ли кто-то скажет, что в этом романе образ Свидригайлова - вершина творчества Федора Достоевского. Мы знаем, что Онегин - лишний человек, а если сегодня, будучи взрослыми, мы перечитаем Пушкина, то никто не ответит, почему Онегин более лишний, чем каждый из нас. Если мы бесконечно не будем разрушать привычные представления, то окажемся в примитивном восприятии литературы. Театр все время должен разрушать это. Разрушать, чтобы созидать. И хороших режиссеров объединяет одно - желание бесконечно обновлять восприятие зрителя. Мы просто попытались стереть ощущение привычного, увидеть компанию людей, представленную нам Достоевским, по-другому…

Александр Новиков в роли Порфирия Петровича Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После спектакля воронежская публика искупала труппу в овациях.

- Для нас большая честь участвовать в Платоновском фестивале - форуме высокого класса, известном не только в столицах, но и по всей стране и за рубежом, и соединяющим все направления арта - театр, музыку, изобразитльное искусство. В эти дни Воронеж - столица культурной жизни страны, все культурные смыслы сейчас находятся здесь, и мы рады, что стали частью фестиваля, - отметил директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков. - В Воронеже тепло, уютно, красиво, нас прекрасно приняли. От вас едем играть спектакль на «Золотой маске».