Платоновфест показывает воронежцам картины 2D и 3D на тему платоновского «Котлована»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль открыл еще одну выставку. В галерее Камерного театра можно посмотреть экспозицию художника и дизайнера Сергея Баранова «Котлован». Автор сам предложил фестивалю сделать цикл работ на тему произведения, которому в этом году исполнилось 90 лет.

- Эта интерпретация и осмысление наследия Андрея Платонова - украшение нашей выставочной программы, - отметил на вернисаже худрук Платоновфеста Михаил Бычков.

Действительно, это необычная «иллюстрация» платоновской повести. «Шероховатость» платоновского языка перекликается со стилем работы Баранова: картины выполнены на грубом картоне в технике объемной аппликации. Птицы из мятой бумаги, жесткие росчерки черного карандаша, серо-бежево-красно-черная гамма.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- «Котлован» Андрея Платонова, прочитанный в «Новом мире» в 1987 году, стал одной из самых важных книг в моей жизни - как пример парадоксального, невозможного, а вместе с тем предельно честного языка, - ранее анонсировал свой цикл Сергей Баранов. К сожалению, из-за болезни художник не смог приехать в Воронеж.

Сергей Баранов - участник более 200 художественных выставок, из которых более 30 персональных, обладатель Гран-при V Красноярской международной музейной биеннале (2003), победитель IV Всесибирской выставки-конкурса современного искусства Сибири (2005). Художник-постановщик спектакля «Семья вурдалака» по пьесе Сигарева в Омском ТЮЗе (2013). Его работы находятся в собраниях 11 государственных музеев России, зарубежных и частных коллекциях. В последнее время живет и работает в Салехарде.

Выставку «Котлован» можно посмотреть бесплатно: ежедневно с 13.00 до 18.00 по 14 октября.