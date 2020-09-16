Михаил Плетнев привез на десятый Платоновский фестиваль в Воронеж свой рояль и личного настройщика

Михаил Плетнев в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 сентября на 10-м Платоновском фестивале выступил Михаил Плетнев.

Заполучить выдающегося маэстро на гастроли – из области фантастического: с такого уровня музыкантами переговоры ведут за годы до даты. Но Платоновский фестиваль привозит виртуоза в Воронеж уже в четвертый раз! Дважды Михаил Плетнев выступал на форуме искусств с Российским национальным оркестром (в 2013-м, когда стал лауреатом Платоновской премии, и в 2015-м), в 2014-м давал сольный концерт, и вот опять рецитал мастера прошел в театре оперы и балета на юбилейном, десятом Платоновфесте.

По обыкновению, маэстро приехал на гастроли со своим личным инструментом (роялем, который специально для него сделала японская фирма KAWAI, он изготовлен вручную, имеет специальный шерстяной чехол и перевозится на трейлере с системой регуляции микроклимата), а также настройщиком, который готовит инструмент премиум-класса к наилучшему звучанию.

Михаил Плетнев, признанный выдающимся интерпретатором фортепианного наследия многих композиторов, сыграл в этот вечер воронежцам Шопена. Пианист-виртуоз в самом начале извинился перед зрителями за частичную замену программы. В первом отделении прозвучали мазурки и полонез, во втором - Соната №3.

- Выбор Шопена не случаен, этот композитор транслировал очень вибрирующее, трепетное, романтическое отношение к жизни. Его произведения периодически возникают и в сольных программах маэстро, и на выступлениях с оркестром. Михаил Васильевич часто играет Шопена на бис, - отметила пресс-секретарь Российского национального оркестра Светлана Чаплыгина. – Михаил Плетнев «пропускает» через себя произведения, складывается ощущение, что он очищает музыку от «шелухи» и показывает в абсолюте изначальной задумки. Это результат глубокой работы и постоянного внутреннего диалога с композитором.

Послушать звезду исполнительского искусства собрались настоящие ценители. В этот вечер в зале оперного слышались лишь поскрипывания кресел. Обошлось без телефонных звонков, которые так не любит маэстро. Без биса Плетнева не отпустили.