Никитинский театр показал воронежцам спектакль в площадной манере

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Раздел «Воронежский кейс» десятого Платоновского фестиваля откроет спектакль Никитинского театра «Двенадцатая ночь, или как угодно». Премьеру по комедии Шекспира труппа сделала в необычной форме. Режиссер Юрий Муравицкий (выпускник Воронежского института искусств, успевший поработать в театрах столицы и Ростова-на-Дону) решил постановку в традициях площадного театра. Конечно, не в буквальном смысле, как играли спектакли во времена Шекспира. Но в таком формате, каким он мог бы быть сегодня - со всеми приметами «улицы».

"12 ночь" в Никитинском театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актеры гримируются, переодеваются еще в фойе на глазах у зрителя. И не перевоплощаются в персонажей по системе Станиславского, а «пересказывают» текст героев, импровизируют и дурачатся. Как отмечают в театре, актеры играют комедию про то, как они играют комедию.

"12 ночь" в Никитинском театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле используется минимум декораций: доска с написанной мелом схемой персонажей да песочница, ограничивающая территорию действия. И такой же минимум костюмов – съемные акцентные вещи, вроде воротничков-жабо и юбок-пачек, позволяющих надевать их на любого актера. И это не случайно. Ведь каждый спектакль будет играться в разной актерской комбинации: и кому, какую роль исполнять, решают зрители, буквально вытаскивая «судьбу» артиста на этот вечер из мешка.

"12 ночь" в Никитинском театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре Шекспира все роли исполняли мужчины, в этом спектакле гендерная принадлежность актеров при распределении ролей не учитывается совсем: 10 артистов, сотня актерских комбинаций – женщины успеют переиграть все мужские роли, а мужчины – женские, в разных вариациях. Мужчины в пачках - это забавно. Как пошутили артисты, девочки любят играть герцога Орсино, а мужчины – Виолу. Но интереснее вытянуть все-таки не вчерашнюю роль.

Поскольку все артисты знают текст пьесы полностью, чтобы быть взаимозаменяемыми, каждый может подсказать забытые слова другому.

- Нам пришлось долго репетировать, полгода. Но я благодарен театру и артистам, что они согласились на эту авантюру. Хотя если бы героев играли одни и те же люди, было бы значительно проще, можно было бы поставить спектакль гораздо быстрее, с меньшими усилиями, не было бы такого количества прогонов, ведь каждому нужно попробовать сыграть все 10 ролей, - рассказал режиссер Юрий Муравицкий.

Юрий Муравицкий. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- «Забывашки» в процессе игры возникают из-за того, что ты узнаешь о том, какую роль сегодня играешь, за несколько минут до начала! – признался актер и худрук «Никитинского» Борис Алексеев. – Но объем текста – не трудность для актера. Самым сложным было освоить этот тип театра, которым мы раньше не занимались. Трудно было отучить себя «вживаться» в образ, как мы привыкли, а оставаться рассказчиком от лица образа. Держать дистанцию между персонажем и актером. Это в 10 раз сложнее, когда ты 17 лет играл в другой манере.

«Двенадцатая ночь» хороша и тем, что может быть разыграна, где угодно - как в театре, так и на улице. На территории «Винзавода» труппа уже попробовала опен-эйр представление.

Премьера на Платоновском пройдет 15 сентября.