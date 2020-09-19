Воронежский театр оперы и балета показал на Платоновском фестивале вечер одноактных балетов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В блоке «Воронежский кейс» десятого Платоновфеста наш театр оперы и балета показал вечер одноактных балетов. Три миниатюры молодых мастеров, которые задают вектор развития современного танца в России, Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, поставили в прошлом году специально для фестиваля «RE:Форма танца». И он вошел в лонглист премии «Золотая маска».

Aheym Константина Матулевского на музыку Bryce Dessner & Kronos Quartet, сочетающий классические элементы с современным танцем, - о поиске себя, своего места в жизни.

«Арлекинада.New» Софьи Гайдуковой на музыку Алексея Айги - это история о личных переживаниях героев. Но она не о любви, описанной когда-то в романах, а о любви, которая сейчас происходит в жизни.

Anima – работа творческого тандема Гайдуковой и Матулевского на музыку Филиппа Гласа, философское размышление авторов об архетипе Женщины, женской природе, ее силе.