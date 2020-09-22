В Воронеже выступили музыканты-виртуозы Борис Березовский и Никита Борисоглебский

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 сентября в музыкальной программе десятого Платоновского фестиваля выступили пианист Борис Березовский и скрипач Никита Борисоглебский. Музыканты-виртуозы исполнили сонаты Эдварда Грига и Жана Катуара, дивертисмент Игоря Стравинского и пьесы для скрипки и фортепиано Фрица Крейслера.

- У нас было несколько вариантов программы, организаторы фестиваля попросили, чтобы в концерте были нити, ведущие к Платоновскому времени. Именно поэтому у нас кроме Стравинского возник современник Платонова Катуар. Его мы оба играем впервые, - рассказали музыканты перед концертом, - нам нравится открывать зрителям хорошую, но редко исполняемую музыку. Сонаты Жана Катуара еще в 60-х годах записал Ойстрах, а после, кажется, о них не вспоминали. А он этакий Скрябин для скрипки. Как мы готовились? Учили программу и играли в бадминтон в одном спортзале, где, кстати, любит бывать и Михаил Плетнев (пианист за пару дней до этого тоже был на Платоновфесте с сольным концертом). Музыкант тратит много энергии, поэтому нам нужно поддерживать хорошую физическую форму. И в этом плане мы очень любим бадминтон.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыканты с мировым именем признались, что для них честь выступать на Платоновфесте.

- Это уникальный форум: здесь кроме музыки представлены и другие направления искусства. Большая литературная, визуальная, театральная программа. Я жалею, что не смог прилететь раньше и посмотреть постановку по Платонову. Ну и музыкальная часть выше всяких похвал: я видел, какие имена были в афише в прошлые годы. Далеко не каждый форум в мире может пригласить таких солистов. Концепция и организация фестиваля на высоте, - отметил Никита Борисоглебский, который в этом году уже второй раз выступает на Платоновфесте (16 сентября он играл в проекте «Струнные секстеты Брамса»).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Никита, вы участвовали в проекте «Домашний сезон» Московской филармонии, играли концерты для онлайн-трансляций. Как вам этот карантинный опыт?

- Сначала я думал, мне будет некомфортно играть в пустой зал. Но ты выходишь на сцену, видишь камеры и понимаешь, что за ними очень много ушей и аудитория у тебя на самом деле будет больше, чем любой концертный зал. Главная проблема, когда играешь, например, в студии - ты играешь в пустоту, нет эмоционального отклика. Там, конечно, тоже не было, но ты понимаешь, что играешь для кого-то. А потом я ощутил множество «плюсов» - никаких шорохов, шуршаний, звонков телефонов, никто не кашляет. Это хороший опыт, но на постоянной основе он не приживется, нужно живое общение - и артистам, и публике… А карантин, как это ни странно прозвучит, очень хорошо повлиял на мое психологическое состояние. До этого мы жили в сумасшедшем ритме, не успеваешь вздохнуть, скапливается стресс, и в итоге даже на сцене ты чувствуешь себя напряженно, тебя беспокоят маленькие недоделанные вещи. А тут у меня появилась возможность выдохнуть, подумать. Первые дней десять, когда все отменилось, и не было понятно, когда вернется, я понял, что это время надо использовать, чтобы от всего отдохнуть. Я отложил скрипку и занялся совсем другими делами. Но спустя две недели надо было уже брать инструмент в руки, так как форма быстро теряется.

- Какое музыкальное произведение характерно для современной пандемийной ситуации?

- Современная музыка очень сложна, запутана, нервозна, бесформенна, из хаоса создана. Это многим не нравится, это неблагозвучно. Но так звучит наше время. Поэтому она и рождается. Но если брать мои предпочтения, я люблю в таких непростых ситуациях слушать что-то такое, что тебе возвращает гармонию: Баха, Моцарта, Шуберта, что-то очень чистое. Я к великим старикам люблю сейчас возвращаться. Если к общей нервозности добавлять нервозную музыку, это будет явно перебор.