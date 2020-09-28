На закрытии Платоновского фестиваля зрители вмешались в ход спектакля

, Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Десятый Платоновский фестиваль завершился спектаклем «Рыцарь пламенеющего пестика» Московского драмтеатра имени Пушкина. Символично, что театральную программу форума искусств закрыла постановка о театре и «сильно умных» зрителях. Режиссер Деклан Доннеллан адаптировал к современным реалиям пьесу Фрэнсиса Бомонта, созданную в XVII веке. Фабула такова: во время авангардного спектакля «Лондонский купец» на сцене внезапно появляется пара зрителей (известные актеры Александр Феклистов и Агриппина Стеклова выходят из зрительного зала), которые лучше знают, как ставить спектакли: в постановке непременно должен быть рыцарь, много крови, песен и танцев. И заставляют актеров играть по своим правилам.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Это история о том, как «экспертность» проникает в театр. Сейчас все считают себя специалистами во всех областях, начиная с вирусологии и заканчивая футболом, музыкой, искусством, - объясняет помощник худрука Московского драматического театра имени Пушкина Екатерина Коновалова. - Мы выясняем, кто победит: убежденные, верящие в свое дело артисты, или люди, для которых, собственно, театр и существует.

- Спектакль может показаться легким и поверхностным, но он поднимает серьезные темы. Надо идти на уступки зрителям и делать постановки для развлечения? – добавляет актриса Агриппина Стеклова, исполняющая роль той самой зрительницы, диктующей артистам, что играть. - Это про столкновение масс и художника.

- Что делать, когда публика не принимает трактовку произведений. Нужно ли зрителям готовиться к тому, что он увидит? – поинтересовалась «Комсомолка» у артистов спектакля.

- Надо судить художника по его законам, не мешать ему высказываться, - считает Агриппина Стеклова. - Если ты не приемлешь его язык, найди того, кто тебе близок. На каждый спектакль зритель в любом случае выкристаллизовывается. Безупречных произведений крайне мало, они отбираются временем, становятся классикой, мировым достоянием. Сегодня очень трудно определить, что хорошо, а что плохо. Пусть все цветы растут.

Артисты признались, что им очень нравится играть у режиссера Деклана Доннелана.

- Как у спектакля выкристаллизовывается его зритель, так и у режиссера выкристаллизовываются его актеры. И наоборот. Мне очень близок Деклан Доннеллан по его аскетичной эстетике, по тому, как все должно происходить на пустой сцене, где два артиста собрались что-то создать, - добавляет актер Александр Феклистов. – У Доннелана замечательный метод. Мы берем какую-то тему, режиссер кидает идеи, а потом может уйти выпить кофе. Мы репетируем, он возвращается, и мы показываем получившийся вариант. А потом он говорит: «Давайте поменяем направление». Этюдный метод, создание атмосферы, чтобы актер начал сам что-то предлагать и делать, вкладывать свою личную энергию, способствует появлению живых спектаклей.

- Люди приходят и понимают, что попадают не в театр, а в нечто большее, - добавляет актер Андрей Кузичев. – Театр в привычном понимании - здесь зрители, там игра, здесь кулисы - разрушен. И это тектоническое смещение.

Провожали артистов овацией.