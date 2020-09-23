Воронежцам показали спектакль о современном рабстве, номинированный на 5 «Золотых масок»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль «Золотая маска» привез на десятый Платоновфест в Воронеж спектакль Татарского драматического театра из Альметьевска «Магазин». Постановка о невообразимой жестокости и современном рабстве получила пять номинаций на премию «Золотая Маска-2018»: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа драматурга», «Лучшая женская роль» (Диляра Ибатуллина), (Мадина Гайнуллина).

Спектакль Олжаса Жанайдарова основан на реальной истории одного из московских магазинов, хозяйка которого держала рабынь из числа своих соотечественниц, приехавших на заработки из Средней Азии.

Это психологическая драма про противостояние героини, одной из несчастных, забитых мигранток, каждый день которых проходит одинаково - прилавок, подсобка, туалет, побои, голод. Их детей продают на органы, их самих продают в сауны. И хозяйки - сытой, с квартирой, мешками денег, мечтающей построить мечеть. Но она такая же несчастная, как и те, кого она ежедневно сечет. Она давно не может спать и напряжение сбрасывает только, когда видит льющуюся кровь от выбитых зубов. Она такая же рабыня. Два конца одной веревки…

- В современном мире рабство распространено сильнее, чем когда бы то ни было. В сегодняшней системе рабы - сменная деталь, которую добавляют к процессу по мере необходимости и которую легко заменить, как только она утратит свою прежнюю стоимость, - считают создатели спектакля. - "Магазин" - это попытка разоблачения реальной действительности.

Черный цвет как символ беспросветности, негатива, жестокости, "струйки крови" красных кисточек на костюмах героинь и продуктовые ящики - простая сценография спектакля. Плюс хореография и игра актрис. И получается мощное и актуальное высказывание.