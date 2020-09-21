Театр Вахтангова показал воронежцам спектакль из шести рассказов Платонова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В платоновской программе десятого Платоновфеста свой спектакль показал театр имени Евгения Вахтангова. Постановка «Платонов. Рассказы» соединила шесть притч писателя - «Неизвестный цветок», «Невозможное», «Песчаная учительница», «Река Потудань», «Семён», «Юшка». В спектакле истории перетекают один в другой, судьбы героев переплетаются. Объединяет все рассказ «Неизвестный цветок», как символ стремления к жизни, любви, самопожертованию.

Читать Платонова сложно, ставить еще тяжелее, не всем дается его «шершавая» проза.

- У Платонова особенный язык, и важно сохранить его, чтобы не ушел автор, не исчезла его вязь. Но я камикадзе, не могла не поставить, - призналась режиссер Анна Горушкина. - Я посвятила спектакль своему педагогу по математике, которая поверила в меня - тотальную хулиганку, именно она дала мне возможность двигаться вперед. Наш спектакль о таких людях, способных любить открыто и бескорыстно, сострадать, помогать ближним, готовых жертвовать своей жизнью ради других, ради будущего. Часто их называют чудаками. Мы их не замечаем, проходим мимо таких людей, узнаем о них глубоко постфактум, но пока они есть, этот мир еще существует. Платонов делал их героями своих рассказов. Я не осовремениваю текст, Платонов и так современен.