Воронежский камерный театр поставил гипнотический танец золотых рыбок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И сия пучина поглотила ея… И только колыхание морских водорослей стало свидетелем той трагедии…

Камерный театр готовится языком танца рассказать воронежцам историю знаменитого кораблекрушения фрегата «Медуза» в 1816-м у берегов Сенегала. Команда и пассажиры севшего на мель корабля пытались спастись на лодках и плоту. Но сидевшие в шлюпках бросили неуправляемый плот с остальными несчастными, практически без еды и воды. Людям пришлось бороться за существование не только с морской пучиной, но и друг с другом (одни убивали других, голодные ели мертвых). Подробности плавания потрясли общество настолько, что на основе жестокой истории французский художник Теодор Жерико написал большое полотно «Плот «Медузы», которое сейчас висит в Лувре.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В свою очередь шедевр эпохи романтизма сподвиг одного из самых талантливых молодых хореографов России, номинанта «Золотой маски» Павла Глухова «написать» хореографическую картину морской катастрофы.

Получился безумно красивый спектакль, настоящее эпическое полотно, в котором сцены жестокости и насилия «тонут» в морских волнах. Проявления низменных качеств человеческой природы сглаживаются умиротворяющим танцем золотых рыбок и колыханием морских водорослей, виртуозно воспроизведенных движениями тел артистов.

Это практически гипнотическое действо, говоря языком психологов, помогает мозгу не сойти с ума от потрясения. Филигранные движения танцовщиков завораживают, превращая реальность ужастика в страшный, но прекрасный сон. В часовом спектакле финальная убаюкивающая сцена длится восемь минут, показывая мастерство артистов танцевальной труппы Камерного.

- Мы репетировали с середины июля. Было много технических сложностей. Последнюю сцену мы уже несколько раз сокращали. Хочется, чтобы она была гипнотической, но не утомительной, - признался хореограф Павел Глухов. – Мне было интересно взять эту, в общем-то, вневременную историю. Хотелось сделать то, что я еще не делал. Я благодарен Камерному, снова пригласившему меня. Ощущаю груз ответственности, что спектакль открывает сезон и входит в программу Платоновского фестиваля, это очень волнительно.

«Плот Медузы» - второй большой танцевальный спектакль Павла Глухова в Воронежском Камерном театре. Премьера пройдет 17 сентября программе «Воронежский кейс» десятого Платоновского фестиваля.