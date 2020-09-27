Музыкальную программу десятого Платоновфеста закрыл концерт известного скрипача

Андрей Баранов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыкальную программу десятого Платоновского фестиваля закрыл Андрей Баранов – победитель многочисленных конкурсов и первая скрипка струнного квартета имени Давида Ойстраха. Музыкант выбрал для фестиваля необычную программу. Прозвучал концерт для скрипки с оркестром Seascapes Алексея Шора и Концертная сюита для скрипки с оркестром соль минор, op. 28 Сергея Танеева.

- Концертная сюита Танеева редко исполняется, я сам играю ее в первый раз, давно об этом мечтал. Это красивое произведение, над которым я работал всю пандемию, - признался Андрей Баранов. - «Морские пейзажи» Шора я уже исполнял, это интересный современный композитор, доктор математических наук, который начал писать музыку, у него талант визуализировать ассоциации в звуки.

Андрей Баранов играет на скрипке известного итальянского мастера 18 века Джованни Баттиста Гваданини, сделанной в Кремоне в 1785 году.

Исполнитель признался, что рад возобновить концерты, хотя сумел с пользой провести и время вынужденных «каникул».

- Пандемия позволила, наконец, по-настоящему побыть со своей семьей – женой и тремя детьми, раньше с которыми я проводил недостаточно времени из-за гастрольного графика. И доделал множество накопившихся записей - сольных и с квартетом Ойстраха, которых накопилось на пять дисков, - рассказал исполнитель.