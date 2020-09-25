Ребята с ограниченными возможностями сыграли воронежцам Платонова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы увидели необычный спектакль «Юшка». Постановку по одноименному рассказу Платонова привезла на десятый Платоновфест новосибирская студия «Инклюзион». Спектакль стал победителем Вторых Парадельфийских игр в Ижевске, его отметили и фестивале «Золотая репка» в Самаре.

Душещипательную историю доброго Юшки, которого земляки обижали за «юродивость», наряду с профессиональными актерами играют ребята с ограниченными возможностями. Главного героя представляют попеременно несколько человек. Режиссер Анна Зиновьева призналась, что неспроста «особенного» человека доверила исполнять ребятам с ограниченными возможностями.

- Люди с инвалидностью в нашей стране пока живут обособленно, у них есть другой опыт, которого мы не знаем. Но именно этот опыт взращивает такие человеческие качества, как особенная ранимость, чувствительность, особое отношение к доброте человека, о которых и писал Платонов. Для людей-затворников доброта - это не расхожие слова, а важная часть жизни. Но в людях с инвалидностью есть и те качества, которые есть в нас. И на сцене происходит некий синтез, - рассказала режиссер спектакля Анна Зиновьева. - Все люди для Юшки - обиженные дети. Мы много обсуждали, почему герой Платонова так себя ведет, и не нашли однозначного ответа на этот вопрос. Мы из раза в раз ищем на него ответ во время спектакля. Все мы играем и Юшку, и тех, кто его мучает. Мы ведь и в жизни оказываемся в разных положениях, как в спектакле… Я думаю, главная задача в жизни - найти силу и веру. Мы и ищем силу каждого.