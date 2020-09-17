Борис Андрианов на Платоновфесте в Воронеже: Если музыкант играет плохо, какие бы части тела он не оголял, провокация не сработает!

Борис Андрианов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вместо Модияльни-квартета, который не смог приехать в Воронеж из-за ситуации с коронавирусом, на десятом Платоновском фестивале 16 сентября выступила «великолепная шестерка». Молодые, но очень востребованные музыканты Гайк Казазян (скрипка), Никита Борисоглебский (скрипка), Андрей Усов (альт), Федор Белугин (альт), Александр Рамм (виолончель), Борис Андрианов (виолончель) сыграли воронежцам струнные секстеты Брамса.

- Самым сложным было собраться вместе – все прилетели из разных городов. Много спорят на тему сыгранности и подготовки. Мол, раньше музыканты собирались и две недели репетировали по нотке… Но когда ты четко знаешь свою партию и все произведение, проблем в сыгранности не возникает, времени для свободы интерпретации достаточно, а о импровизации можно договориться. В общем, все зависит от того, какую предварительную работу ты сделаешь, - уверен Борис Андрианов.

- Самым сложным было - договориться, кто какую партию играет, - пошутил Александр Рамм, - ведь в секстете по две скрипки, по два альта, по две виолончели. Мы с Борисом не поняли друг друга и к первой репетиции выучили одну и ту же партию. Пришлось потом мне переучивать.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыканты признались, что невероятно рады снова выступать вживую! Согласны на «шахматную» рассадку.

- В августе я выступал на таком представлении, и зал Чайковского смотрелся как полный. Когда сидят как попало, тогда видно, что ползала. А когда равномерно – смотрится как полный зал. А онлайн концерты без зрителей – чисто как фиксация эпохи. Но играть в таких условиях неприятно! Нет дыхания зала. Играть для айпеда – хуже не придумаешь, - признался Александр Рамм. – Мы рады, что мы возвращаемся к зрителям. Надеюсь, здравомыслие возобладает. И не будут нас снова дома закрывать, пока все сидят в ресторанах, ездят в автобусах, летают на самолетах. Концерты же - самая опасная вещь…

- В июне летел самолетом. В аэропорту всех заставляли строго соблюдать дистанцию. После чего всех запихнули в автобус «как селедок в бочку» и держали 15 минут, - сетует Борис Андрианов.

Музыканты признались, что за время пандемии успели по-настоящему оценить, насколько для них важна профессия.

- Сейчас в искусстве очень востребована провокация, вам близка эта тенденция?

- Искусство должно быть свободно! – уверен Борис Андрианов. - Если скрипачка играет Чайковского босиком, но так, что зрителей завораживает, почему нет? В искусстве возможно все! А потом все поймут, кому что близко. Но в нашем жанре особо провоцировать невозможно. Ну максимум выйти босиком. Для экспериментов хорош Бах, оставивший для исполнителей огромную свободу: его музыка написана без оттенков и темпов, что возможны разные интерпретации – в 10 раз быстрее, в 5 раз медленнее, свободно или нет – это как раскраски, которые каждый может разрисовать своим цветом. С Брамсом сложнее, он оставил много указаний, как играть. Так что на провокации не остается ни сил, ни пространства! Эксперименты, в основном, возможны в кроссоверах. А так, если музыкант играет плохо, какие бы части он не оголял, провокация не сработает!

- Провокации правомочны, если они убедительны, - поддержал коллег Гайк Казазян. – Главное, чтобы за экспериментами настоящая музыка не умерла!