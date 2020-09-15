Платоновфест показал воронежцам пронзительный спектакль, получивший «Золотую маску»

Время секондхэнд Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 сентября в Воронежском концертном зале Платоновский фестиваль открыл театральную программу. Десятый форум искусств по объективным «коронавирусным» причинам не смог привезти зарубежные спектакли. Но по праву может гордиться российской афишей театрального направления.

- В этом сезоне было много проблем, пандемия коронавируса пыталась сделать все, чтобы фестиваль не состоялся, но у нее это не получилось, - сказал на открытии форума вице-губернатор Владимир Попов. - То, что не смогли приехать иностранные коллективы, не умаляет престижа Платоновского фестиваля.

- Мы проведем яркий, незабываемый, уникальный фестиваль! Покажем лучшее российское театральное искусство, - сказал на открытии худрук Платоновфеста Михаил Бычков.

10-й Платоновский открылся спектаклем «Время секонд-хэнд», поставленным Дмитрием Егоровым в Омском театре драмы. Получившим пять номинаций на «Золотую маску-2019» и одну завоевавшим. Постановка по документальной книге Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич про распад СССР, получилась настоящим эпичным полотном. Данью ушедшей эпохе. Советской. Она в чем-то была хорошей, в чем-то не очень. Разной. Как всякая другая. Но эта - наше ближайшее прошлое, нескольких поколений. Которое мы хорошо помним. Хотя и с разных ракурсов.

Страну Советов в последнее время принято ругать. И часть героев книги Алексиевич ругает. А другая – помнит все хорошее, что было. А третья – относится нейтрально, потому что в силу возраста в свое время не занималась анализом окружающей действительности.

- Нет однозначного отношения ко времени распада Союза. Я еще застал СССР. Меня исключили из октябрят, за то, что на конкурсе читал Высоцкого. Но я не особо переживал. Успели принять в пионеры, но через три месяца нам сказали: можете больше галстуки не надевать! Все равно это хорошее время – потому что в нем выросли наши родители. Хотя было и много несправедливого. Но наша задача - не давать оценок! - уверен режиссер Дмитрий Егоров. – Книга Алексиевич - многоголосие. Разных точек зрения. И именно из их сочетания вырастает объективная реальность, и зритель сам может сделать выводы. Без понимания прошлого невозможно понять настоящее и будущее. Книга написана 10 лет назад, но сейчас снова актуальна, особенно на волне событий в Беларуси.

Время секондхэнд Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актеры так рассказывают личные истории героев, что кажется, они рассказывают о тебе, твоих друзьях, знакомых. Полное погружение в ушедшую эпоху обеспечивает задний план, на «антресолях» которого вторая команда артистов здесь и сейчас создает «живые» декорации советского времени. Неказистые игрушки, кубики, болты, стены, обклеенные этикетками лимонада. Такими полукруглыми, помните? Алюминиевая кастрюля с кипящим борщом из красной звезды… Балерины из "Лебединого озера" фоном...

Распад страны разобщил людей, но спектакль их объединяет – воспоминаниями о том, что было. Хотя бы в рамках отдельно взятого зрительного зала. Где в этот вечер, пока шел спектакль, стояла оглушительная тишина, взорвавшаяся на поклоне овацией.