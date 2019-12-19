Итоги спортивного года: футболистов воронежского «Факела» били болельщики, а игрока «Бурана» - главный тренер

В 2019 году спорт в Воронежской области переживал не лучшие времена. К счастью, кроме скандалов, были и настоящие герои, преодолевшие себя и победившие. Сначала о грустном.

ПРОВАЛ ГОДА

Все воронежцы, переживающие за местный футбол, уже понимают, о ком идет речь. Конечно, о многострадальном «Факеле». Команду перед сезоном покинули ВСЕ футболисты. Лишь за считанные дни до старта нового первенства ФНЛ удалось с бору по сосенке набрать в команду игроков. Генеральным директором стал много в жизни повидавший Роман Асхабадзе (достаточно сказать, что на аналогичной должности он трудился в московском «Спартаке»). Игра от обороны, культивируемая Сергеем Обориным, руководителя не устроила. И главным тренером стал давний знакомый Асхабадзе, в прошлом нападающий сборной России Владимир Бесчастных. После его прихода и в атаке дела не наладились, и оборона «прохудилась». Итог – несколько болезненных разгромов и уверенное последнее место. В последнем домашнем матче четверо фанатов не выдержали, прорвались на поле и хотели «навалять» упавшим духом футболистам. Те себя в обиду не дали. Впрочем, сами не дрались, больше пытались успокоить буянов. Их вскоре увели с поля, а «Факелу» пришлось заплатить самый большой штраф в сезоне – 325 тысяч рублей. Об отношении болельщиков к игре команды лучше всего говорят почти пустые трибуны воронежского стадиона профсоюзов. Когда-то на них собирались по 20 тысяч, а сейчас едва тысяча набирается.

ТЕМПЕРАМЕНТ ГОДА

Чуть лучше дела шли у хоккеистов «Бурана». Набег в команду игроков московского «Динамо», не устраивающих столичных тренеров, сменился вояжами молодой поросли «железнодорожников» из Ярославля. Процессом «рулит» двукратный чемпион мира, в прошлом классный вратарь Михаил Бирюков. В начале сезона он был менеджером по спортивным операциям, а потом сменил не справившегося с разношерстной компанией Алексея Ярушкина на посту главного тренера. Правда, в качестве и.о. Надо сказать, «Буран» немного ожил. И стал выигрывать почаще. Только вот новый шеф оказался ну очень темпераментным. На игре со «Звездой» в столице Бирюков вспылил и кинул пустую бутылку на трибуну. Михаил Олегович уверяет, что там в это время никого не было. А опять же в выездном матче с лидером – тюменским «Рубином» - Бирюков с суровым видом легонько ударил планшетом по шлему защитника Глеба Штайгера. Тот матч «Буран» проиграл, а и.о. главного тренера «заработал» дисквалификацию на четыре матча. Пришлось даже на его место на это время назначать, пусть и формально, члена тренерского штаба Сергея Королева. Первый матч под его руководством команда выиграла, заодно поздравив еще одного защитника Максима Сергеева с рождением сына Всеволода. Такой бы позитивный настрой и дальше. Борьба за плей-офф еще не закончилась, хотя шансов сыграть в матчах на вылет и немного.

Михаил Бирюков пока не может совладать с бьющими через край эмоциями.Фото: с сайта ХК «Буран»

ЗВЕЗДА ГОДА

Это, конечно, гимнастка и просто красавица Ангелина Мельникова. Геля в 2019 году окончательно утвердилась в роли лидера сборной России. На вторых Европейских играх она завоевала две золотые (в личном многоборье и на брусьях) и две серебряные медали (бревно и опорный прыжок). Чемпионат Европы в польском Щецине тоже для Мельниковой не прошел даром. В активе Ангелины серебро в личном многоборье и две бронзы (брусья и вольные упражнения). И, наконец, чемпионат мира в Штутгарте. Снова три медали: «серебро» в командном многоборье и две «бронзы» (в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях). Футболистам и не снилось! А еще Мельникова снялась в сериале «All-around» - о своей подготовке к Играм-2020. Фильм крутили на олимпийском канале. Будем надеяться, что у воронежской звезды гимнастики не возникнет проблем с допуском к Играм из-за последнего скандала с ВАДА. Тем более, что Ангелина стала одной из спортсменок, рекламирующих будущий чемпионат мира в Париже. На своих коронных брусьях она показала класс на фоне Эйфелевой башни!

Ангелина Мельникова завоевала для России десять медалей на самых главных соревнованиях годаФото: sportgymrus.ru

ФИНИШ ГОДА

Одну из самых ярких побед на чемпионате России в Чебоксарах - на счету воронежской бегуньи Светланы Аплачкиной. На дистанции 5000 метров она опередила липчанку Елену Коробкину на самом финише. Выигрыш нашей спортсменки составил всего 0,03 секунды. Два года назад у Светланы родился сын Степан. И она сумела быстро набрать отличную форму, хотя незадолго перед чемпионатом России заболела и вынуждена была пропустить мемориал братьев Знаменских. В интервью после забега Светлана призналась, что ей было очень тяжело, и на последних метрах она думала, что вообще может упасть. Спортсменка так долго была на сборах и соревнованиях, что, вернувшись в Воронеж, призналась в Инстаграме, что немного отвыкла от родного города. К слову, на чемпионате России победила еще одна наша легкоатлетка. Мария Рыбникова стала лучшей в метании копья. Обе наши спортсменки не замешаны в допинговых скандалах, и, по идее, могут рассчитывать на индивидуальные приглашения на международные соревнования (на них из-за допингового скандала допускают лишь россиян, не кажущихся подозрительными международной федерации легкой атлетики).

Cветлана Аплачкина вырвала победу на последних метрах дистанции.Фото: gov.cap.ru

НАДЕЖДА ГОДА

Отлично в 2019 году выступили наши велосипедистки. Наталья Студеникина преподнесла сюрприз на первенстве Европы. Она победила на треке в гонке на дистанции 1000 метров. Наталья оставила далеко позади полячку Викторию Пикулик из Польши, завоевавшую серебро и хозяйку соревнований – бельгийку Шари Боссуит, ставшую бронзовым призером. А команда воронежских велосипедистов победила на первенстве России в городе Шахты среди девушек 15-16 лет проходили в городе Шахты, София Киселева, Анна Тарасова и две Вики Скоркина и Черенкова финишировали первыми, оставив позади команды Свердловской области и Республики Адыгея. Так что в обоих видах велоспорта у нас подрастает золотое поколение.

Наталья Студеникина - первая на пьедестале!Фото: cspsk-vrn.ru

Команда воронежских велосипедисток обогнала всех на шоссе в Шахтах.Фото: cspsk-vrn.ru

СОРЕВНОВАНИЕ ГОДА

В октябре в Воронеже прошло первенство Европы по скалолазанию. Лучшие спортсмены Старого Света приехали в спорткомплекс бывший спорткомплекс «Энергия» (теперь он называется «Гран-при»). Специально к соревнованиям почти вдвое подняли крышу здания и оборудовали залы для всех видов соревнований: на скорость, трудность, а также для боулдеринга (трассы, имитирующей природные скалы или горы с весьма сложным рельефом). Зарубежные гости приемом и условиями для состязаний остались довольны. В недалеком будущем здесь будет расположена одна из баз сборной России. И пусть пока воронежцев среди призеров первенства не было, этот не так давно ставший олимпийским вид спорта собираются сделать одним из базовых для области. Надеемся, что и наши спортсмены, имея такие условия для тренировок, будут завоевывать медали самых престижных соревнований.

Новый скалодром станет базой для тренировок сборной России.Фото: с портала правительства Воронежской области.

БОРЕЦ ГОДА

Наша спортсменка Мария Лачугина победила на первенстве Европы в испанском городе Понтеверде. Она провела четыре схватки в весовой категории до 62 килограммов. Маша уверенно победила хозяйку соревнований испанку Мирен Хуарте Монтес и француженку Амелин Дуарре. В полуфинале наша спортсменка оказалась сильнее Рамины Мамедовой из Латвии. Финал выдался очень сложным. Лачугина уступала молдаванке Ирине Рингачи - 2:6, но на исходе пятой минуты схватки все-таки уложила соперницу на лопатки и взяла «золото». Успех вдвойне ценен тем, что в течение двух последних лет Маша из-за проблем со здоровьем не выходила на международный уровень и готовилась самостоятельно. Радует и то, что Лачугина ломает стереотип о женщинах-борцах как о внешне не очень привлекательных дамах. Маша – настоящая красавица! Кстати, она вполне успешно выступила и на первенстве мира. Победив в трех поединках из четырех, Лачугина взяла «бронзу».