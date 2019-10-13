2019-10-13T23:00:14+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка завоевала бронзу чемпионата мира в вольных упражнениях

Ангелина Мельникова на этом турнире взяла еще серебро и бронзу в многоборье
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ангелина Мельникова (крайняя справа) - снова на пьедестале!Ангелина Мельникова (крайняя справа) - снова на пьедестале!Фото: Елена Михайлова, sportgymrus.ru
Изменить размер текста:

Великолепно выступила на чемпионате мира в немецком Штутгарте воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. В вольных упражнениях, как и в целом на этих соревнованиях, не было равных американке Симоне Байлз. Судьи поставили ей оценку 15,133. За второе место боролись ее соотечественница Суниса Ли и наша Ангелина Мельникова. Увы, воронежской спортсменке не благоволили судьи, они отдали серебро американке с преимуществом всего 0,067 балла.

Мельникова на чемпионате была капитаном женской сборной России. И принесла ей еще и бронзу в индивидуальном многоборье и внесла большой вклад в серебро в командном. Теперь в коллекции Ангелины целая россыпь медалей самой высшей пробы. Это, помимо штутгартских наград, серебро Олимпиады-2016 а также чемпионата мира-2018, а также три золота, два серебра и три бронзы чемпионатов Европы. А по красоте она уж точно превосходит Байлз с ее почти мужской мускулатурой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев просят помочь найти самые проблемные пешеходные переходы города
Появилось видео шокирующей аварии с машиной скорой помощи под Воронежем
В Воронеже с необычной выставки некто украл несколько картин
В Воронеже на Ворошилова после массового ДТП перевернулась иномарка
Воронежский «Буран» вырвал победу в овертайме у «Нефтяника»
В центре Воронежа старый тополь упал на крышу дома
После столкновения маршруток в Воронеже пассажирам пришлось отправиться в больницу
В Воронеже 86-летняя пенсионерка отдала все накопления, чтобы вылечить здоровую внучку
Участкового в Воронежской области обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими
На пожаре в Воронежской области обнаружили тело женщины
В Воронежской области автомобиль врезался в дерево: госпитализировано четыре человека
Под Воронежем в перевозившую пациента машину скорой помощи влетел «Рено»
Воронежский «Факел» уступил с минимальным счетом «Нефтехимику»
Большинство опрошенных автомобилистов назвали цену платных парковок чересчур высокой
Щенок, выброшенный с шестого этажа в Воронеже, пережил клиническую смерть
В Воронежской области схватили двоих "закладчиков"
Эксперты выяснили, чего боятся воронежцы
Нетрезвый парень залез в квартиру воронежца, чтобы поспать
Жительница Воронежа отказалась дать незнакомцу на выпивку и лишилась золотой цепочки
Воронежец удивил наставников шоу "Голос"
Спасатели предупредили воронежцев о мощных порывах ветра
Мошенник запугал жительницу Воронежской области другими мошенниками
Девушку, погибшую на воронежской трассе, не могут опознать больше суток