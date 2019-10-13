Воронежская гимнастка завоевала бронзу чемпионата мира в вольных упражнениях

СЕГОДНЯ 22:50 2019-10-13T23:00:14+03:00

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Великолепно выступила на чемпионате мира в немецком Штутгарте воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. В вольных упражнениях, как и в целом на этих соревнованиях, не было равных американке Симоне Байлз. Судьи поставили ей оценку 15,133. За второе место боролись ее соотечественница Суниса Ли и наша Ангелина Мельникова. Увы, воронежской спортсменке не благоволили судьи, они отдали серебро американке с преимуществом всего 0,067 балла.

Мельникова на чемпионате была капитаном женской сборной России. И принесла ей еще и бронзу в индивидуальном многоборье и внесла большой вклад в серебро в командном. Теперь в коллекции Ангелины целая россыпь медалей самой высшей пробы. Это, помимо штутгартских наград, серебро Олимпиады-2016 а также чемпионата мира-2018, а также три золота, два серебра и три бронзы чемпионатов Европы. А по красоте она уж точно превосходит Байлз с ее почти мужской мускулатурой!

ИСТОЧНИК KP.RU