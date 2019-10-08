Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира
Во вторник, 8 октября, в финале командного многоборья сборная России заняла второе место. Соревнования проходят в немецком городе Штутгарте.
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в очередной раз проявила себя лидером команды, выступив во всех четырех упражнениях. Она выступила стабильно, без серьезных ошибок и падений. В финале многоборья также выступали Лилия Ахаимова, Александра Щеколдин и Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова (она, к сожалению, упала на бревне).
Первыми стали американки с большим отрывом – они набрали 172,330 балла. На счету россиянок 166,529, занявшие третье место итальянки финишировали с результатом 164,796.
Напомним, Ангелина Мельникова – серебряный призер Олимпиады-2016. На ее счету также теперь уже три серебра чемпионата мира (все они завоеваны в командном многоборье), три золота, два серебра и три бронзы чемпионата Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU