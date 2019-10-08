2019-10-08T19:17:39+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира

Ангелина Мельникова вместе с подругами по команде стала второй в многоборье
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова (в центре) - снова вторая в командном многоборье чемпионата мира.Ангелина Мельникова (в центре) - снова вторая в командном многоборье чемпионата мира.Фото: sportgymrus.ru
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Во вторник, 8 октября, в финале командного многоборья сборная России заняла второе место. Соревнования проходят в немецком городе Штутгарте.

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в очередной раз проявила себя лидером команды, выступив во всех четырех упражнениях. Она выступила стабильно, без серьезных ошибок и падений. В финале многоборья также выступали Лилия Ахаимова, Александра Щеколдин и Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова (она, к сожалению, упала на бревне).

Первыми стали американки с большим отрывом – они набрали 172,330 балла. На счету россиянок 166,529, занявшие третье место итальянки финишировали с результатом 164,796.

Напомним, Ангелина Мельникова – серебряный призер Олимпиады-2016. На ее счету также теперь уже три серебра чемпионата мира (все они завоеваны в командном многоборье), три золота, два серебра и три бронзы чемпионата Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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