Воронежская гимнастка взяла бронзу чемпионата мира в индивидуальном многоборье

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-10T19:45:31+03:00

Ангелина Мельникова узнала оценки на вольных. Улыбается, потому что чувствует - третье место от нее уже никуда не денется. Фото: кадр с видео "Матч ТВ".

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На чемпионате мира в Штутгарте в четверг, 10 октября, проходил женский финал индивидуального многоборья. В нем выступала воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. Ранее она уже завоевала вместе с подругами по сборной России серебро в командном многоборье.

Стоит сказать, что в женской гимнастике сейчас есть американка Симона Байлз и все остальные. Мощная во всех отношениях спортсменка из США демонстрирует упражнения заоблачной категории сложности. И если сильно не ошибается, то становится первой внешне легко.

Так случилось и на этот раз. Пока американка летала в зале, делая просто нереальные прыжки, остальные нервно боролись за оставшиеся два места на пьедестале. Стабильнее всех в этом сражении за второе место оказалась китаянка Тан Сицзинь. Она по итогам четырех упражнений набрала 56,899 балла. У Байлз – 58,999 – ну другая планета.

А что же наша Мельникова? Ангелина ровненько прыгнула опорный прыжок, но немного неудачно приземлилась, и получила оценку 14,433. Затем у нее были брусья. Снова без срывов, но уровень сложности позволил судьям поставить только 13,900.

Самый опасный вид – бревно. Мельникова выполнила все прыжки чистенько, но пару раз покачнулась. Судьи оценили ее выступление ровно в 14 баллов. Тем временем соперница в борьбе за третье место бельгийка Нина Дерваль, отлично выступившая на бревне и брусьях, ожидаемо завалила вольные упражнения. Перед заключительным видом соревнований она опережала Ангелину всего лишь на 0,1 балла.

Вольные упражнения в целом удались воронежской гимнастке. Мощные высокие прыжки, головокружительные пируэты. Вот только снова пару помарок при приземлении. Итог – 14,066 балла. Все зависело от опорного прыжка Дерваль. Бельгийка, мало того, что сделала несложные вращения, так еще и на приземлении отскочила едва ли не к концу ковра. Мельникова – третья!

Две медали чемпионата мира – явный успех. Байлз – космос, с китаянкой можно бороться, но не в этот день. Ангелина практически выжала из себя максимум. Сейчас она – явный лидер сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU