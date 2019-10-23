СЦ «Гран-при» принял Первенство Европы по скалолазанию

В пятницу, 18 октября, в воронежском Спортивном центре «Гран-При» (бывший СК «Энергия») стартовало первенство Европы по скалолазанию. На него приехали спортсмены из 22 стран Старого Света. Соревнования такого ранга Воронеж принимает впервые.

Спорткомплекс, который реконструирует Группа компаний Хамина, к моменту начала первенства Европы изменился до неузнаваемости. Естественно, в лучшую сторону. На пресс-конференции перед соревнованиями главный судья соревнований Тим Хатч высказал свое мнение о подготовке соревнований:

- Впечатлен технической подготовкой трасс, а также тем, что они очень современные. Эти соревнования особенно важны, так как здесь же, в Воронеже, в будущем году пройдет Первенство мира. Могу точно сказать: все сделано на самом высоком уровне. Практически не выходил из спорткомплекса - так что ваш город не успел увидеть, надеюсь, что после соревнований будет время посмотреть Воронеж.

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О том, как наш город завоевал право на соревнования такого ранга, рассказал президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков:

- Отбор проходил на конкурсной основе. Воронеж представители международной федерации скалолазания сочли более предпочтительным. Есть достаточно жесткие требования. Должен быть очень высокий и просторный зал, современное оборудование. После реконструкции спорткомплекс всем этим требованиям соответствовал. Плюс еще Воронеж удачно расположен с точки зрения логистики. Также столица Черноземья – совсем не чужой город для скалолазания, у этого вида спорта здесь давние традиции.

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Как спорткомплекс готовили к первенству Европы, рассказала Мария Гришанова, руководитель спортивных проектов Группы компаний Хамина:

- Специально для залов скалолазания мы подняли крышу почти вдвое – она была высотой 9 метров, а стала – 18! Сейчас сделали отвечающие всем современным требованиям залы, в которых скалолазы могут соревноваться в упражнениях на «скорость» и «трудность». Мы оборудовали зал и для третьей дисциплины этого вида спорта – боулдеринга (трассы, имитирующей природные скалы или горы с весьма сложным рельефом). В недалеком будущем здесь будет расположена одна из баз сборной России. Кстати, первый в регионе скалодром, построенный в период с 1994 по 2000 гг. в СК «Энергия», в течение продолжительного периода был одним из лучших в России. На нем тренировались спортсмены, которые добились немалых успехов на всероссийских и международных соревнованиях, включая медали всех достоинств на Чемпионатах и Кубках России, на Первенствах России и Мира. Надеемся, что теперь наши скалолазы добьются еще больших успехов.

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- А будут ли в новом центре места для занятий другими видами спорта?

- Да, СЦ «Гран-при» рассчитан на площадь более 16 тысяч квадратных метров, что почти на десять тысяч больше, чем занимал СК «Энергия». После реконструкции в два раза увеличится количество видов спорта – с 12 до 24. Вместо семи спортивных залов будут работать шестнадцать. У многофункционального центра появятся собственные бассейны (детский и взрослый).