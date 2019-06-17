Воронежская спортсменка выиграла первенство Европы по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-17T14:13:02+03:00

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Воронежская спортсменка Мария Лачугина триумфально выступила на первенстве Европы в испанском городе Понтеверде. Она провела четыре схватки в весовой категории до 62 килограммов.

Маша уверенно победила хозяйку соревнований испанку Мирен Хуарте Монтес и француженку Амелин Дуарре. В полуфинале наша спортсменка оказалась сильнее Рамины Мамедовой из Латвии. Финал выдался очень сложным. Лачугина уступала молдаванке Ирине Рингачи - 2:6, но на исходе пятой минуты схватки все-таки уложила соперницу на лопатки и взяла «золото».

- Мы довольны результатом. Ожидали, что окажемся в финале или, как минимум, в тройке лидеров. Это был последний год Марии в «молодежке». А с учетом, что она в течение двух последних лет в силу проблем со здоровьем не выходила на международный уровень и готовилась самостоятельно, это большой успех. Да, было психологически тяжело, волнение было очень сильным, но мы справились, — рассказал личный тренер спортсменки Евгений Скоробогатов.

Тренер Марии Николай Скоробогатов сумел подвести ее к пику формы после двух лет, пропущенных из-за травмы.Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU