2019-06-16T17:43:43+03:00
Общество

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась в сериале

Наша спортсменка рассказала, что в фильме покажут ее путь к Олимпийским играм [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова.Ангелина Мельникова.Фото: из архива «КП»
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На своей странице в Инстаграм серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, трехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова анонсировала выход сериала про гимнастику «All-around» с ее участием.

Ангелина рассказала, что в этом фильме покажут ее путь на Олимпийские игры-2016. И призналась, что не может дождаться, когда ее поклонники увидят сериал.

Напомним, в последнее время Ангелина Мельникова регулярно отмечается не только в спорте, но и в других сферах жизни. К примеру, в конце 2018 года гимнастка заявила о том, что планирует выпускать собственную линию купальников, причем один из магазинов планирует открыть в родном Воронеже.

Ангелина Мельникова анонсировала свое участие в сериале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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