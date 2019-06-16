Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась в сериале
На своей странице в Инстаграм серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, трехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова анонсировала выход сериала про гимнастику «All-around» с ее участием.
Ангелина рассказала, что в этом фильме покажут ее путь на Олимпийские игры-2016. И призналась, что не может дождаться, когда ее поклонники увидят сериал.
Напомним, в последнее время Ангелина Мельникова регулярно отмечается не только в спорте, но и в других сферах жизни. К примеру, в конце 2018 года гимнастка заявила о том, что планирует выпускать собственную линию купальников, причем один из магазинов планирует открыть в родном Воронеже.
Ангелина Мельникова анонсировала свое участие в сериале.
ИСТОЧНИК KP.RU