Ангелина Мельникова: «Серебро чемпионата мира завоевала, несмотря на отит»

СЕГОДНЯ 00:11 2018-11-06T00:16:57+03:00

Ангелину Мельникову в Катаре немного засуживали, но титул самой элегантной гимнастки никто отнять не мог. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Знаменитая воронежская гимнастка ненадолго заглянула в родной город и рассказала, как в Катаре каталась на верблюдах и где можно будет купить ее именные купальники [фото]

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В батутный центр «Невесомость» вечером в понедельник, 5 ноября, приехали две яркие звезды российской гимнастики – Ангелина Мельникова и Виктория Комова и чемпион России 2016 года по прыжкам на батуте Александр Азарян.

Ангелина Мельникова, на чемпионате мира в Катаре завоевавшая серебро, как и положено приме, немного задержалась. Зато появилось время расспросить Викторию Комову, как у нее сейчас дела. Она, впрочем, много распространяться о планах не стала, сказав, что взяла паузу в выступлениях и пока помогает маме Вере Колесниковой, руководящей региональной сборной по спортивной гимнастике.

Фирменный знак Виктории Комовой - ее очаровательная улыбкаФото: Юрий КОЗЛОВ

Александр Азарян и вовсе сказал, что любительскую карьеру закончил и планирует выступать в знаменитом цирке Дю Солей. Он пробовался там в различных акробатических номерах и ждет, когда в этом шоу будет вакантное место.

Александр Азарян, видимо, скоро творить чудеса а знаменитом цике Дю Солей.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Серебряная чемпионка мира-2018 и Олимпийских Игр-2016 в командном зачете Ангелина Мельникова, появившись, сразу была нарасхват. Спортсменку в центре угостили пиццей, от которой она не отказалась (напомним, «Комсомолке» Геля рассказывала, что она не из тех, что изнуряет себя диетой). Совсем чуть-чуть подкрепившись, знаменитая гимнастка рассказала, как сложился для нее чемпионат мира:

- Чисто спортивных болячек ярко выраженных у меня не было. Зато перед соревнованиями подхватила отит. Спасибо докторам, помогли быстро справиться с этой заразой. Пришлось даже антибиотики применять. На соревнованиях уже особого дискомфорта не испытывала.

- Не опасались, что в этих лекарствах опять какой-нибудь допинг найдут?

- Нет, верю нашим врачам, они большие профессионалы.

- Что больше всего понравилось из выполненных упражнений?

- Хорошо удалось выступление на бревне. Что касается личного многоборья, много было потеряно из-за ошибки в опорном прыжке.

- Реально ли сейчас конкурировать с американкой Симоной Байлз?

- Вы сами видели, несмотря на три серьезные ошибки, сложность элементов в ее исполнении позволила ей стать первой с отрывом.

- Но вы же моложе, время работает на вас (Байлз 21 год, Мельниковой – 18 – Ред.). Чувствуете в себе потенциал, чтобы с ней побороться?

- Да, мы с тренером постоянно работаем над тем, чтобы усложнять элементы. Понимаю, что, скорее всего, Байлз выступит на Олимпиаде в Токио 2020 года. Будем готовиться, чтобы ей противостоять.

- Не обидно было, когда по итогам многоборья уступили бельгийке Нине Дерваль, которая в вольных упражнениях показала какой-то детский по сравнению с вашей программой уровень сложности?

- Да, было немного обидно, не всегда понимала решения судей. В то же время не могу их комментировать, а тем более изменить.

- Катар, где проходил чемпионат мира – страна экзотическая. Что больше всего запомнилось, кроме соревнований?

- Мы жили в центре столицы этого маленького государства Дохе. Там поразили небоскребы. А еще во время экскурсии покаталась на верблюде.

Ангелина Мельникова: "В Катаре поразили небоскребы".Фото: Юрий КОЗЛОВ

- На чемпионате мира вас признали самой элегантной гимнастки. Были и еще какие-то неспортивные номинации?

- Нет, только эта. Поэтому признание очень приятно.

- Что будете делать после чемпионата мира?

- Ненадолго вернусь в Москву на базу. А потом Новый год отдых. И после всех праздников опять подготовка к новым соревнованиям.

Ангелина мечтает взять реванш на Олимпиаде в Токио.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Все помнят, что призерам Олимпиады-2016 дарили БМВ. А вам вообще какая марка машин нравится, а какая наоборот – нет?

- «Лексус» нравится, а вот «Тойота» нет.

- От авто перейдем к более женским вещам. Как продвигается ваш бизнес по производству купальников?

- Пока это в начальной стадии. На данный момент, это больше имиджевый проект, чем какой-то бизнес. Дизайном занимается швея, менеджеры «рулят» продвижением.

- Когда можно будет купить купальники фирмы Ангелины Мельниковой в Воронеже?

- В родном городе обязательно хочется, чтобы было место их продажи. Оптимально было бы в центре города его открыть, только не в торговом комплексе.

- Вы активны в соцсетях. Причем ведете их и на русском, и на английском. Хорошо владеете этим языком?

- Так там элементарные высказывания. Не скажу, что я так уж хорошо знаю английский. Тут есть над чем работать.