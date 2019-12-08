2019-12-08T17:16:51+03:00
Спорт

Тренер воронежского "Бурана" во время матча ВХЛ ударил своего хоккеиста по голове планшетом

Досталось от Михаила Бирюкова и судьям
Елена ФЕДЯШЕВА
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Михаил Бирюков известен своим вспыльчивым характером. Фото с сайта ХК "Буран"Михаил Бирюков известен своим вспыльчивым характером. Фото с сайта ХК "Буран"
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Исполняющий обязанности главного тренера воронежского хоккейного клуба «Буран» Михаил Бирюков снова продемонстрировал свой вспыльчивый характер во время матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. В субботу, 7 декабря, воронежцы проиграли тюменскому «Рубину» со счетом 0:3.

Разочарованный поражением Бирюков очень эмоционально отчитал защитника Глеба Штайгера, а потом ударил его по голове планшетом, который держал в руке во время разговора.

Этот эпизод попал в водеорлолик, который опубликовали на официальной странице ВХЛ в Instagram с комментарием «Всем досталось от Михаила Бирюкова».

Кроме того Бирюков оскорбил и судей чемпионата, чем заслужил дисквалификацию на четыре матча чемпионата ВХЛ.

Напомним, это уже не первый случай, когда и.о. главного тренера «Бурана» не сдерживает своих эмоций. Так, недавно за бутылку, в сердцах брошенную в район трибун, он также был дисквалифицирован на несколько матчей.

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Всем досталось от Михаила Бирюкова @hcburan...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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