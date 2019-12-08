Тренер воронежского "Бурана" во время матча ВХЛ ударил своего хоккеиста по голове планшетом

Исполняющий обязанности главного тренера воронежского хоккейного клуба «Буран» Михаил Бирюков снова продемонстрировал свой вспыльчивый характер во время матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. В субботу, 7 декабря, воронежцы проиграли тюменскому «Рубину» со счетом 0:3.

Разочарованный поражением Бирюков очень эмоционально отчитал защитника Глеба Штайгера, а потом ударил его по голове планшетом, который держал в руке во время разговора.

Этот эпизод попал в водеорлолик, который опубликовали на официальной странице ВХЛ в Instagram с комментарием «Всем досталось от Михаила Бирюкова».

Кроме того Бирюков оскорбил и судей чемпионата, чем заслужил дисквалификацию на четыре матча чемпионата ВХЛ.

Напомним, это уже не первый случай, когда и.о. главного тренера «Бурана» не сдерживает своих эмоций. Так, недавно за бутылку, в сердцах брошенную в район трибун, он также был дисквалифицирован на несколько матчей.