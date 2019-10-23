Главный тренер «Бурана» объяснил, зачем кидал бутылку на трибуну

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-23T12:26:23+03:00

Михаил Бирюков: "Каким бы эмоциональным я ни был, никогда не позволю себе бросить в человека бутылку". Фото: с сайта ХК «Буран»

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Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал инцидент, случившийся на выездном матче с фарм-клубом столичного ЦСКА «Звездой». Напомним, в той игре «ураганные» отыгрались со счета 0:2 и уступили только в овертайме – 2:3. Бирюков при этом вел себя очень эмоционально, даже в сердцах кинул бутылку в сторону трибун. В итоге за нарушение Правила 140 «Столкновение со зрителями» главного тренера «Бурана» дисквалифицировали на три игры.

- У меня не было никакого столкновения со зрителями, - заявил Михаил Бирюков. - Я был не совсем доволен некоторыми моментами матча. Наверное, кто смотрел игру, понимают, о чем я говорю. И эту бутылку на трибуну я кинул в порыве эмоций. Да, меня это не красит, впредь буду умнее. Хотел бы пояснить, что та трибуна, которая находится за скамейками запасных и куда полетела бутылка, на матчах «Звезды» закрыта для зрителей. И кинул я ее в пустоту, а не в болельщиков. Поверьте, каким бы эмоциональным я ни был, никогда не позволю себе бросить в человека бутылку. Мне очень тяжело находиться не на скамейке во время матчей.

Во время матча с воскресенским «Химиком» воронежской командой рулил тренер Сергей Королев. Сегодня, 23 октября, у него второй матч, с ташкентским «Хумо», игра начнется в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU