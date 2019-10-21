Главного тренера воронежского «Бурана» дисквалифицировали на три игры

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-21T15:24:00+03:00

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В самой середине выездного матча «Бурана» с фарм-клубом столичного ЦСКА «Звездой» неприятный инцидент произошел на скамейке «ураганных». Главный тренер воронежского клуба Михаил Бирюков ввязался в «разборку» с болельщиками команды хозяев. Санкции не заставили себя ждать. Члены спортивно-дисциплинарного комитета ВХЛ приняли решение дисквалифицировать Бирюкова на три игры.

Сам матч завершился поражением «Бурана» в овертайме 2:3, в то же время воронежцы отыгрались со счета 0:2. В течение ближайших матчей, в том числе сегодня, 21 октября, с воскресенским «Химиком» (игра начнется в 18.30) «ураганными» будет руководить Сергей Королев.

ИСТОЧНИК KP.RU