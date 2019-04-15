Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова взяла серебро и две бронзы на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-15T13:11:35+03:00

И тем не менее получила порцию критики от старшего тренера сборной России Валентины Родионенко [фото, видео]

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На чемпионате Европы в польском городе Щецин 18-летняя воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро и две бронзы.

Первую награду Геле принесло выступление в многоборье. Наша спортсменка уверенно вышла в финал. Там она уступила только француженке Мелани Де Жезус, победившей с результатом 55,433 балла и Элиссе Дауни из Великобритании, набравшей 55,365, у Ангелины итоговая сумма - 55,065.

- Для меня было очень важно пройти многоборье без падений. Я хотела бы сделать лучше бревно, но, в целом, я довольна своей работой, - сказала после финала Мельникова.

Гелю подвело неудачное выступление на бревне.Фото: sportgymrus.ru

И тут же получила удар ниже пояса от старшего тренера сборной России Валентины Родионенко. Она заявила, что Ангелина запорола брусья и бездарно выступила на бревне, да и к вольным упражнениям отнеслась небрежно. Учитывая, что у Гели впереди были еще соревнования, где она претендовала на медаль, критика тренера явно прозвучала невовремя. На церемонии награждения Ангелина еле сдерживала слезы.

Тем не менее после этого Мельникова взяла еще две медали. В упражнениях на брусьях Геля уступила только подруге по команде Анастасии Ильянковой, третье место заняла итальянка Элис Д`Амато. В вольных упражнениях выше Ангелины оказались снова француженка Мелани Де Жезус и голландка с исландской фамилией Эйтора Торсдоттир.

Ангелина Мельникова в вольных упражнениях завоевала бронзу.Фото: sportgymrus.ru

Поклонники Ангелины не могли не отметить оригинальный купальник, в котором она выступала. Кстати, для воронежской гимнастки эта тема достаточно серьезная. Геля собирается открыть магазины, где будут продаваться именные купальники Ангелины Мельниковой. Спортсменка сказала, что один из них хочет открыть в центре Воронежа

В целом на чемпионате Европы сборная России выступила здорово: завоевала первое место в неофициальном командном зачете. Наши спортсмены завоевали семь золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей.

В честь Гели три раза поднимался российский флаг.Фото: sportgymrus.ru

Справка «КП»

Ангелина Мельникова - серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве. На ее счету также серебро чемпионата мира-2018. И тоже в командном первенстве. Ангелина - трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), в ее активе также серебро и бронза ЧЕ-2018.

Ангелина Мельникова вольные упражнения финал многоборья ЧЕ Щецин-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU