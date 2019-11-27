2019-11-27T19:30:44+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» заплатит за хотевших избить футболистов фанатов 325 тысяч рублей

Так решили на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС
Юрий КОЗЛОВ
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Приличную сумму заплатят за потасовку, ставшую логическим завершением провальной первой части сезона.Приличную сумму заплатят за потасовку, ставшую логическим завершением провальной первой части сезона.Фото: принтскрин видео.
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За безобразия после домашнего матча с «Нижним Новгородом», который стал последним для «Факела» в 2019 году, воронежский футбольный клуб заплатит 325 тысяч рублей. Такое решение приняли на заседании КДК РФС, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, вечером 23 ноября, после матча с волжанами, завершившемся поражением «Факела» - 0:2, на поле вырвались несколько фанатов и попытались избить футболистов воронежской команды. Дебоширов быстро скрутили.

Комментарий по поводу санкций в отношении «Факела» дал глава КДК РФС Артур Григорьянц:

- Две видеозаписи с разных ракурсов позволяют сказать, что на поле выбежали пятеро белельщиков. По данным МВД, четверых отпустили, на одного составили административный протокол. Футболисты в драке не участвовали, они только не давали себя избить. За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность людей, находившихся там, «Факел» заплатит 125 тысяч рублей. И еще 200 тысяч – за неправомерное действие зрителей. Кроме того, условно клуб наказан на один матч без зрителей. Это означает, что если до окончания сезона подобный инцидент повторится, то это наказание превратится в реальное.

Впрочем, по части зрительской поддержки «Факелу» и так в последнее время хвалиться нечем. На тот самый матч с «Нижним Новгородом» пришли всего лишь 1215 болельщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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