Фанаты побежали драться с футболистами воронежского «Факела» в итоговом матче 2019 года

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-23T20:06:45+03:00

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23 ноября «Факел» провел заключительный в 2019 году официальный матч текущего футбольного сезона. В 25-м туре первенства ФНЛ подопечные Владимира Бесчастных на своем поле встретились с командой «Нижний Новгород». К сожалению победу одержали гости: на два пропущенных мяча на 73 и 77 минутах воронежские футболисты не смогли ничего ответить.

- До 75 минуты играли нормально. И моменты были. Самим футболистам не жалко свой труд? Столько пахать, чтобы потом так вот дать себе забить. Индивидуальное мастерство игроков ниже, чем у Новгорода, - прокомментировал встречу главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных.

Столь же требовательно Владимир Бесчастных относится и к себе: проделанную работу в Воронеже он оценил на «двойку».

- Можно много говорить, что что-то стало получаться. Но результат нет, - уверен Владимир Бесчастных.

Но запомнится эта встреча не столько игрой, счетом или комментариями. Уже после финального свистка несколько отчаянных фанатов воронежского клуба, видимо, решили что-то высказать игрокам «Факела» и даже бросились на них с кулаками. В итоге дебоширов, конечно, скрутили, а диктор призвал всех остальных болельщиков «прекратить безобразие на поле», но осадок в любом случае останется и у футболистов, и у остальных горожан, пришедших на встречу.

Драка на матче воронежского "Факел" и "НН".

ИСТОЧНИК KP.RU