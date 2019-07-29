Воронежские девушки-красавицы выиграли два золота чемпионата России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-29T19:03:47+03:00

Светлана Аплачкина на последних метрах дистанции опередила Елену Коробкину, а Марии Рыбниковой не было равных в метании копья [видео, фото]

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На чемпионате России, проходившем с 24 по 27 июля в столице Чувашии Чебоксарах, прекрасные результаты показали воронежские спортсменки.

В первый же день соревнований на дистанции 5000 метров победила Светлана Аплачкина. Она опередила липчанку Елену Коробкину лишь на последних метрах дистанции. Выигрыш нашей спортсменки составил всего 0,03 секунды. Эта медаль вдвойне почетна, потому что два года назад у Светланы родился сын Степан. И вот она так быстро сумела набрать отличную форму. Но незадолго перед самыми ответственными стартами заболела и вынуждена была пропустить мемориал братьев Знаменских. В интервью после забега Светлана призналась, что ей было очень тяжело, и на последних метрах она думала, что вообще может упасть.

Cейчас Светлана уже вернулась в Воронеж. В Инстаграме она призналась, что несколько непривычно себя чувствует в родном городе после долгих сборов и соревнований.

Интервью Светланы Аплачкиной - чемпионки России в беге на 5000 метров.

Светлана после возвращения в Воронеж: "Ощущения непривычные после долгих сборов".Фото: Инстаграм.

Почин Аплачкиной поддержала наша метательница копья Мария Рыбникова. Воспитанница воронежской СШОР № 5 сумела опередить 13 лучших российских спортсменок. Она победила с результатом 58 метров 30 сантиметров.

Мария Рыбникова на верхней ступени пьедестала.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Радость от побед омрачает тот факт, что у наших легкоатлетов до сих пор действует запрет на участие в международных соревнованиях. По приглашениям ИААФ в самых престижных мировых соревнованиях участвуют только звезды первой величины: Мария Ласицкене (она, кстати, выиграла чемпионат России в прыжках в высоту в тот же день, что и Аплачкина) и бегун на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков. Другим спортсменам присылают приглашения по непонятным принципам. Надеемся, что воронежские девушки попадут в их число – в допинговых скандалах они точно не были замешаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/722921" frameborder="0"></iframe> Суперпобеда Светланы Аплачкиной на чемпионате России (дистанция 5000 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU