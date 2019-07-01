2019-07-01T19:50:26+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка выиграла два золота на Европейских играх

На счету Ангелины Мельниковой также два серебра
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова (в центре) подтвердила свой класс, победив в многоборье на Европейских играх.Ангелина Мельникова (в центре) подтвердила свой класс, победив в многоборье на Европейских играх.Фото: sportgymrus.ru
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Серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова отлично выступила на Европейских играх. Соревнования проходили в Минске.

Мельниковой не было равных прежде всего в стабильности выступлений. Поэтому ее золото в многоборье неожиданностью не стало. Как и победа Ангелины в своих коронных брусьях.

А вот серебро в бревне, которое прежде не раз подводило нашу спортсменку, приятно порадовало. Особенно если учесть, что необходимость выступать в этом виде соревнований, была для Гели полной неожиданностью. Она лишь в последний момент заменила Анастасию Ильянкову.

Кроме того, Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке. Похоже, к Олимпиаде-2020 воронежская гимнастка набирает обороты (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Что не может не радовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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