Воронежская гимнастка выиграла два золота на Европейских играх

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-01T19:50:26+03:00

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Серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова отлично выступила на Европейских играх. Соревнования проходили в Минске.

Мельниковой не было равных прежде всего в стабильности выступлений. Поэтому ее золото в многоборье неожиданностью не стало. Как и победа Ангелины в своих коронных брусьях.

А вот серебро в бревне, которое прежде не раз подводило нашу спортсменку, приятно порадовало. Особенно если учесть, что необходимость выступать в этом виде соревнований, была для Гели полной неожиданностью. Она лишь в последний момент заменила Анастасию Ильянкову.

Кроме того, Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке. Похоже, к Олимпиаде-2020 воронежская гимнастка набирает обороты (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Что не может не радовать.

ИСТОЧНИК KP.RU