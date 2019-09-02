Воронежские велосипедистки выиграли первенство России

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-02T11:57:37+03:00

Одна из спортсменок завоевала еще и серебро в личной гонке [фото]

Изменить размер текста: A A

Команда воронежских велосипедисток взяла золото первенства России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования среди девушек 15-16 лет проходили в городе Шахты. В гонке, в которой участвовали 13 команд, София Кисилева, Анна Тарасова и две Вики Скоркина и Черенкова финишировали первыми, оставив позади команды Свердловской области и Республики Адыгея.

Там же, в Шахтах, на всероссийских соревнованиях, в групповой гонке по шоссе Виктория Черенкова завоевала «серебро». Она уступила всего две секунды самарской спортсменке Арине Кузнецовой.

Виктория Черенкова к золоту добавила серебро всероссийских соревнований.Фото: cspsk-vrn.ru

- В командной гонке девушки очень достойно выступили. Они обыграли тех, кому проиграли на Спартакиаде учащихся, в числе которых Свердловская и Иркутская области. В этот же раз благодаря совместным тренировкам нам удалось доказать, что команда у нас сильная, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Александр Елиферов.

Команда воронежских велосипедисток на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU