Воронежская гимнастка удивила франзуцов трюками на брусьях возле Эйфелевой башни
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова приняла участие в съемках проморолика женского чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2020 года, который будет проходить во Франции. Видео опубликовали на странице Французской федерации гимнастики в Instagram во вторник, 10 декабря.
- Благодаря смелости и элегантности лучшие гимнастки Европы будут сиять среди огней Парижа. Обязательно посетите: чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин на AccorHotels Arena с 30 апреля по 3 мая 2020 года, - подписали промо на французском.
Съемки проходили в Париже. Брусья для трюков установили прямо возле Эйфелевой башни. На них топовые спортсменки выполняли невероятно красивые упражнения.При этом девушки были одеты в легкие нарядные платья.
Ангелина Мельникова поблагодарила организаторов за приглашение.
Мне безумно приятно, что позвали меня для участия в съёмках. Как по мне, получилось офигенно. Как вам? - написала на своей странице в Instagram воронежская гимнастка.
ИСТОЧНИК KP.RU