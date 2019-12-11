2019-12-11T19:02:13+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка удивила франзуцов трюками на брусьях возле Эйфелевой башни

Ангелина Мельникова поучаствовала в съемках проморолика чемпионата Европы 2020 года
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: личный профиль Ангелины Мельниковой в Instagram.Фото: личный профиль Ангелины Мельниковой в Instagram.
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Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова приняла участие в съемках проморолика женского чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2020 года, который будет проходить во Франции. Видео опубликовали на странице Французской федерации гимнастики в Instagram во вторник, 10 декабря.

- Благодаря смелости и элегантности лучшие гимнастки Европы будут сиять среди огней Парижа. Обязательно посетите: чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин на AccorHotels Arena с 30 апреля по 3 мая 2020 года, - подписали промо на французском.

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Съемки проходили в Париже. Брусья для трюков установили прямо возле Эйфелевой башни. На них топовые спортсменки выполняли невероятно красивые упражнения.При этом девушки были одеты в легкие нарядные платья.

Ангелина Мельникова поблагодарила организаторов за приглашение.

Мне безумно приятно, что позвали меня для участия в съёмках. Как по мне, получилось офигенно. Как вам? - написала на своей странице в Instagram воронежская гимнастка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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