Спортсменка из Воронежа завоевала золотую медаль на первенстве Европы
За медали боролись участники из 17 стран
Победительница - Студеникина Наталья
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С 9 по 14 июля в бельгийском Генте проходило первенство Европы по велоспорту на треке. Дисциплина - гонка по очкам. За медали боролись спортсмены из 17 стран.
Так, в составе юниорской команды сборной России выступала воспитанница воронежской спортивной школы олимпийского резерва №8 (МБУ СШОР № 8) Студеникина Наталья. Как сообщили в пресс-службе мэрии, девушка завоевала золотую медаль в гонке по очкам.
ИСТОЧНИК KP.RU