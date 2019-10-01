"Штрафы - не главное". Платным парковкам в Воронеже исполнился год

Ровно год назад в Воронеже запустили систему платных парковок. С 1 октября она работала в тестовом режиме, а с 15 октября от автомобилистов потребовали 40 рублей в час. Проект разработала белгородская фирма "Городские парковки" в рамках концессионного соглашения с мэрией. Наведение порядка с местами для стоянки, уменьшение заторов, улучшение экологической обстановки - некоторые из целей, которые ставили создатели.

В успех проекта поверили не все: кто-то украл 170 дорожных знаков, а также повредил четыре паркомата. Одиночные случаи вандализма были и потом. Столичные урбанисты ругали дикость и неотесанность воронежцев, которые не хотели улучшений городской среды. Ну а в местных соцсетях были совсем другие настроения.

Как все начиналось

В первый день полноценной работы проекта мы увидели центр пустым и безжизненным, точно Лондон в фильме "28 дней спустя".

Улицы опустели...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Машины на улицах оставили единицы. Зато сотни и тысячи автомобилистов ринулись во дворы.

Жители центра быстро устали от шума и суеты. Начали массово ставить шлагбаумы. Первоначально ходили слухи о неких субсидиях на заграждения. Но никто, кроме самих жильцов, денег на эти цели в итоге не выделил.

О последствиях закрытия дворов недавно высказался руководитель регионального ГУ МЧС Александр Кошель. Как выяснилось, далеко не все горожане обеспечили возможность проезда спецтранспорта. "Оставляют объявления: "Вы можете позвонить тому-то из жильцов"... Да сотруднику МЧС быстрее срезать этот шлагбаум, чем дозвониться в два часа ночи до Мани или Вани".

Для тех, кто не может обойтись без машины, но за стоянку платить не готов, построили перехватывающую парковку у Чернавского моста. Пообещали еще две площадки - на улице Остужева в районе Северного моста, а также на улице 20-летия Октября рядом с Вогрэсовской дамбой.

Такие разные жалобы

За парковкой стали следить пешие инспекторы, стационарные камеры и автомобили фотоконтроля. Последние сами время от времени становились объектом съемки, когда нарушали ПДД. Например, один из работников на улице Космонавтов развернулся через две сплошные.

С наступлением зимы посыпались жалобы на уборку парковок от снега. Автомобилисты негодовали: "Платим за стоянку в сугробах!"

Так выглядели зимой многие места для парковки.Фото: Светлана Чермашенцева.

Выяснилось, что парковочные места - зона ответственности концессионера, а не города. Компания заключила договоры на их уборку с комбинатами благоустройства Центрального и Ленинского района. Но те спешили очистить улицы и не всегда вовремя успевали заняться парковками.

- В осенне-зимний период 2019-2020 годов предстоит решить проблему недостаточной качественной уборки парковочного пространства от снега и наледи, которая наблюдалась в прошлый сезон, - рассказал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров. - Муниципальные комбинаты благоустройства в первую очередь выполняют важнейшую задачу по уборке улично-дорожной сети, и только после этого могут приступать к другим работам, в том числе по договорам с концессионером. Поэтому ООО "Городские парковки" предложено заключить договоры с другими подрядными организациями.

Необычная история развернулась из-за одного слова в названии проекта. Внимательный воронежец направил жалобу в антимонопольную службу. Он задался вопросом: почему парковки на всех табличках именуются муниципальными, если городу по концессионному соглашению уходит лишь часть средств? Антимонопольщики согласились с этими доводами и потребовали устранить нарушение. Не сразу, но таблички все-таки начали переделывать.

Призрачные штрафы

За неоплату парковки пообещали штраф в размере 1500 рублей. Устрашающе! Но время шло, а нарушители так и не получали "письма счастья". Штрафы должна выписывать не ГИБДД, а специальная административная комиссия при районной управе. Туда поступает госномер машины нарушителя, но не его имя и адрес. Эти данные нужно запрашивать в ГИБДД. Ведомство, в свою очередь, не имеет права разглашать личные сведения собственников автотранспорта. Замкнутый круг, разорвать который можно лишь с помощью изменений в федеральном законодательстве.

Насколько платные парковки изменили город?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Несколько штрафов воронежцы все-таки получили (источник данных о собственниках машин по-прежнему неясен). Их начали оспаривать, и вполне успешно. Дальше - больше: Роскомнадзор пришел к заключению, что председатель административной комиссии Центрального района не имел права обрабатывать персональные данные автомобилистов. Суд, впрочем, отказался признать мужчину виновным.

- Идет формирование судебной практики по привлечению к административной ответственности за неоплату платной парковки (материалы направлены в Верховный суд РФ). Фотофиксация автомобилей, размещаемых на платном парковочном пространстве, ведется, однако материалы фотофиксации не разделяются в настоящее время по категориям, не применяются для привлечения к административной ответственности в связи с несовершенством действующего законодательства, - комментируют в городской администрации.

Оборот - 86 миллионов рублей

Отсутствие штрафов, конечно же, прямым образом сказалось на работе платных парковок. Какое уж тут снижение автомобилизации, какое сокращение пробок… Разочарование отражено и в последнем исследовании института общественного мнения "Квалитас" на тему платных парковок. 69,4% из 600 опрошенных полагают, что с момента их ввода не удалось решить проблему перегрузки центра автомобилями. Нововведение положительно оценили только 21,6% респондентов.

- Штрафы и пополнение бюджета за счет нарушителей не являются самоцелью проекта, как и заработок с парковок, - отметил Максим Захаров. - Несмотря на сложности с привлечением нарушителей к административной ответственности - с ними, кстати, столкнулись сейчас практически все города, где такая система внедрена - реализация соглашения во многом выполнила свою важнейшую функцию: упорядочила парковку, воронежские водители привыкли парковаться ровно и по разметке. Несовершенство закона, безусловно, значительно снизило и экономическую целесообразность проекта, но в результате того, что был применен именно вариант с концессионным соглашением, все финансовые риски несет инвестор, а не бюджет города.

А что, кстати, с финансами? В ООО "Городские парковки" рассказали:

- Общий оборот системы с учетом как ежедневных транзакций, так и абонементов в период с октября 2018 по август 2019 года составил 86 млн рублей. Платежи в бюджет города по концессионному соглашению - 18 млн рублей, общий объем операционных расходов - 54 млн рублей, уплата НДС - 14 млн рублей. Объем средств, направленный на возврат инвестиций компании в указанный период, составляет лишь 450 тысяч рублей. Прибыль концессионер до момента возврата инвестиций не получает.

Выделим, что воронежцы купили 8,5 тысяч абонементов на сумму 21,8 млн рублей. Эти люди рассчитывали, что за свои кровные будут приезжать на полупустые парковки и всегда находить свободное место.

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