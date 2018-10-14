Платные парковки Воронежа: как оплатить стоянку с помощью СМС

14 Окт. 23:45 2018-10-15T01:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

15 октября 2018 года в центре Воронежа полноценно начинает работу система платных парковок. Во время прошедшего двухнедельного тестового периода самыми распространенными каналами расчета стали интернет-портал, приложение "Горпарковки" и СМС. Остановимся подробнее на последнем пункте.

Для оплаты парковки нужно первым делом отправить на номер 9878 (сохраните его, кстати, в записную книжку) сообщение следующего образца: номер зоны (четыре цифры) звездочка, номер автомобиля (с указанием региона, но без букв RUS), звездочка, количество часов (указываем целое число). Никаких пробелов! К слову, система понимает и кириллицу, и латиницу.

Вот как может выглядеть сообщение: 3601*А000АА36*2 - это значит, что автомобиль с указанным госномером может стоять в зоне 3601 в течение двух часов.

Тут сразу же возникает вопрос: как узнать номер зоны? Он указан на информационных табличках, расставленных вблизи парковок. Если в зоне видимости подобного знака не наблюдается, придется лезть в интернет: на том же сайте "Городских парковок" есть карта с обозначениями.

После отправки сообщения вам поступит запрос на списание денег, его нужно подтвердить. Далее должно прийти СМС об успешном проведении платежа. Можно выдохнуть!

Для продления парковки на тот же номер 9878 нужно будет отправить следующее сообщение: х, звездочка, количество часов. Правила те же: без пробелов; можно вводить "икс", а можно "хэ". Пример: х*3 - вы только что продлили парковку на три часа.

Есть нюанс. Если у вас в данный момент припаркован не один, а несколько автомобилей, добавляем звездочку и госномер. Пример: х*3*А000АА36.

Для остановки парковки отправляем на 9878 еще более короткую команду: с. Да, это может быть и латинская "цэ", и русская "эс". В случае, если в данный момент у вас припаркованы несколько автомобилей, после ставим звездочку и номер. Пример: с*А000АА36.

Есть еще несколько нюансов. Как только вы отправили первую смс, у вас автоматически открывается личный парковочный счет. За его состоянием можно будет понаблюдать в личном кабинете на сайте или в приложении. Так вот, если вы заплатили, например, за три часа, а вернулись уже через два пятнадцать, остаток не исчезнет, а вернется на парковочный счет.

Система городских парковок не дружит с оператором Yota. Обладателям таких сим-карт придется выбирать другой способ оплаты. Кроме того, систему не воспринимают некоторые тарифы МТС из линейки "Супер Ноль" и "Супер МТС". У всех операторов из большой четверки есть ограничения на минимальный и максимальный платеж. С ними можно подробно ознакомиться на отдельных страничках МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 или на страничке городских парковок.

Если у вас еще остались вопросы, звоните в колл-центр 257-67-00 или пишите на электронную почту support@vrnparking.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут действовать поминутная тарификация и постоплата? Изучаем, как не переплатить, и при этом не получить штраф. (Подробнее.)

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].