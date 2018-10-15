Платные парковки Воронежа: как оплатить стоянку через сайт

СЕГОДНЯ 00:32 2018-10-15T01:30:08+03:00

Платить нужно по будним дням с 08.00 до 20.00 Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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15 октября 2018 года в центре Воронежа полноценно начинает работу система платных парковок. Личный кабинет на интернет-портале vrnparking.ru - один из самых распространенных каналов расчета (наряду с приложением "Горпарковки" и смс). Рассмотрим, как заплатить за стоянку с его помощью.

По непонятным причинам сайт плохо индексируется через "Гугл". На первой строчке по запросу "городские парковки Воронеж" идет страница, объединяющая все города, в которых работает ООО "Городские парковки". А вот в "Яндексе" нужный нам интернет-ресурс - на первой строчке. Забавно, что при переходе на дублирующий адрес "ПарковкиВоронежа.рф" 15 октября мы попали на сайт белгородского парковочного пространства.

Ищем в правом верхнем углу надпись "Личный кабинет". Если таковой уже имеется, вводим логин и пароль, если нет - проходим процедуру регистрации.

Форма регистрации

Советуем вводить реальные имя и фамилию, чтобы в случае каких-либо проблем не пришлось доказывать, что Lapo4ka88 - это именно Екатерина Николаевна, а не кто-то другой. Адрес электронной почты и телефон нужны действующие - следующим же шагом нужно будет их подтвердить. Если подтверждающего письма в ящике так и не появилось, проверьте в папку "Спам".

Обзавелись личным кабинетом? Теперь нужно пополнить парковочный счет. Ищем справа соответствующую кнопку. Предлагаются пять способов пополнения, причем два из них - с комиссией - это Яндекс.Деньги (5%) и Сбербанк-Онлайн через Яндекс.Деньги (5%). Без комиссии работают следующие варианты: мобильный телефон, банковская карта через Сбербанк, банковская карта через Моби.Деньги.

Форма пополнения парковочного счета

Переходим к тому, ради чего мы здесь, собственно, собрались - к оплате парковки. Выбираем номер зоны, затем вписываем госномер машины. Чтобы не вводить данные автомобиля каждый раз, можно добавить их в графе "Профиль".

Форма оплаты парковки

Создатели системы советуют вписывать реальное количество часов, которые машина проведет на стоянке, а не число до наступления 20.00 (после этого времени парковка бесплатна аж до восьми утра). "Сумма к оплате будет предъявлена только за размещение транспортного средства в платное время", - обещают администраторы.

Кстати, если вы вернетесь раньше, чем планировали, смело закрывайте парковочную сессию - оставшиеся деньги должны вернуться на парковочный счет.

Если у вас еще остались вопросы, звоните в колл-центр 257-67-00 или пишите на электронную почту support@vrnparking.ru.

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