Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа?
За неделю до старта проекта рассматриваем главные вопросы [карточки]
На улицах города красуются 20 паркоматовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Проект платных парковок, который откладывали столько раз, готов к старту. В центре Воронежа сейчас идут последние приготовления: доделывается разметка, крепятся знаки. Те, кто привык оставлять машину около офиса на целый день, изучают расценки на такси и общественный транспорт.
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Опыт других городов показывает, что паркоматы не пользуются популярностьюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Нововведение призвано освободить улицы центраФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Добавим, что жителям центра пошагово разъяснили, как освободиться от платы за парковку. Для подачи заявления потребуется определенный перечень документов.