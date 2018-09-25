Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа?

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-25T17:07:30+03:00

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Проект платных парковок, который откладывали столько раз, готов к старту. В центре Воронежа сейчас идут последние приготовления: доделывается разметка, крепятся знаки. Те, кто привык оставлять машину около офиса на целый день, изучают расценки на такси и общественный транспорт.

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Опыт других городов показывает, что паркоматы не пользуются популярностьюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Нововведение призвано освободить улицы центраФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Добавим, что жителям центра пошагово разъяснили, как освободиться от платы за парковку. Для подачи заявления потребуется определенный перечень документов.