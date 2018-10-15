Платные парковки Воронежа: как оплатить стоянку через мобильное приложение "Горпарковки"

СЕГОДНЯ 01:28 2018-10-15T01:36:58+03:00

Платить нужно по будним дням с 08.00 до 20.00 Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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15 октября 2018 года в центре Воронежа полноценно начинает работу система платных парковок. Вместе с интернет-порталом и смс для расчетов часто используют приложение "Горпарковки". Расскажем, как с ним работать.

Давным-давно, когда платные парковки были далекой перспективой, сообщалось о разработке приложений для трех платформ - Android, iOS и Windows Phone. В итоге последнюю сбросили со счетов, ведь процент пользователей ничтожно мал.

Если вас можно причислить к счастливым владельцам смартфонов на первых двух платформах, заходим в Play Market или App Store соответственно и вводим в поиск "Горпарковки". Скачиваем!

Так выглядит иконка приложения

Открыли? Если у вас есть личный кабинет, входим по логину и паролю. Если нет, регистрируем новый. Лучше указывайте реальные данные, а не ники из соцсетей. Пишем действующий адрес электронной почты и номер телефона - их потребуется подтвердить.

Чтобы пополнить свой парковочный счет, нужно открыть главное меню (иконка в левом верхнем углу), а далее кликнуть по значку кошелька. Выбираем удобный способ оплаты. "Банковская карта через Сбербанк", "банковская карта через Моби.Деньги", "мобильный телефон" - все эти варианты обойдутся без комиссии. А вот "Сбербанк Онлайн через Яндекс.Деньги" потребует 5%.

Карта парковок и главное меню

Кнопка с прицелом быстро найдет на карте ваше расположение. При нажатии на кнопку со светофором приложение, в теории, должно услужливо показать вам заторы. Но не совсем ясно, как часто оно обновляет дорожную ситуацию. Так, ночью на 15 октября приложение почему-то показывало "бордовые" пробки в центре. При этом на экране "Яндекс.Карт" те же улицы обозначались зеленым цветом.

Кликаем по значку парковки в том месте, где вы хотите оставить машину. Далее нажимаем кнопку "Оплатить". Выбираем автомобиль (если вы еще не вписывали данные о нем в графе "Мои авто" вкладки "Личный кабинет", приложение предложит это сделать). Указываем длительность.

Выбор конкретной парковки и форма оплаты

Можно выставить напоминание об окончании оплаченного времени. И... Все. Наслаждаемся, что ваш автомобиль совершенно законно стоит на платном месте (которое еще недавно было бесплатным, ну да ладно).

Возникли проблемы с установкой или работой? Советуем открыть руководство - для Android и для iOS. Если у вас еще остались вопросы, звоните в колл-центр 257-67-00 или пишите на электронную почту support@vrnparking.ru.

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