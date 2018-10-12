Платные парковки Воронежа: как будут действовать поминутная тарификация и постоплата

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-12T18:00:20+03:00

Изучаем, как не переплатить, и при этом не получить штраф

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15 октября, понедельник. Автомобилистам можно даже не напоминать, что именно произойдет в Воронеже в этот день. Другим категориям граждан на всякий случай скажем: закончится тестовый период платных парковок. Иными словами, с этого дня водителям придется раскошеливаться.

В мэрии Воронежа подробно ответили на некоторые вопросы, которые возникали у пользователей системы. Не все, например, поняли, как работает поминутная тарификация. Она возможна только по предоплате, и лишь для тех, кто использует либо приложение "Горпарковки", либо личный кабинет на официальном портале парковочного пространства, либо смс-сообщения. (Для паркомата, приложения "Сбербанк-онлайн" или терминалов "Сбербанка" такой возможности нет.)

- Пример: вы остановились на платной парковке, открыли парковочную сессию и заплатили за 2 часа, но через 50 минут вернулись, закрыли сессию и уехали. На ваш виртуальный парковочный счёт вернутся неиспользованные средства за 70 предоплаченных минут, которые можно потратить для будущей оплаты парковки, - поясняют в мэрии.

Полноценный старт проекта - 15 октябряФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Другой вопрос - функция постоплаты. Долг вы можете погасить до конца дня. На следующий день штраф тоже не выпишут - останется возможность купить абонемент на день. В мэрии привели пример:

- 15 октября вы оставили автомобиль на платной парковке на 1 час 35 минут, но забыли или не успели заплатить. До 23.59 в личном кабинете портала "Парковочное пространство Воронежа" или в приложении "Горпарковки" вы можете заплатить 80 рублей (за 2 часа, поминутная тарификация в таких случаях не действует). Постоплата будет действовать ещё и 16 октября до 23.59, но в таком случае нужно будет приобрести суточный абонемент (400 рублей) на тот день, когда вы забыли оплатить парковку, то есть на 15 октября. Если постоплаты нет до 0.00 17 октября, начисляется административный штраф - 1500 рублей.

На основании чего парковки стали платными? Почему муниципалитет не создал платные парковки за бюджетные средства? Можно ли воспользоваться платной парковкой и не заплатить? На эти и другие вопросы отвечает текст, опубликованный на сайте мэрии. Если вопросы все-таки остались, можно звонить в колл-центр по телефону 257-67-00, а также писать в профильное сообщество "Муниципальные парковки Воронежа".

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