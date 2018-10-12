2018-10-12T18:00:20+03:00
Авто

Платные парковки Воронежа: как будут действовать поминутная тарификация и постоплата

Изучаем, как не переплатить, и при этом не получить штраф
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Разбираемся в нюансах работы системыРазбираемся в нюансах работы системыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

15 октября, понедельник. Автомобилистам можно даже не напоминать, что именно произойдет в Воронеже в этот день. Другим категориям граждан на всякий случай скажем: закончится тестовый период платных парковок. Иными словами, с этого дня водителям придется раскошеливаться.

В мэрии Воронежа подробно ответили на некоторые вопросы, которые возникали у пользователей системы. Не все, например, поняли, как работает поминутная тарификация. Она возможна только по предоплате, и лишь для тех, кто использует либо приложение "Горпарковки", либо личный кабинет на официальном портале парковочного пространства, либо смс-сообщения. (Для паркомата, приложения "Сбербанк-онлайн" или терминалов "Сбербанка" такой возможности нет.)

- Пример: вы остановились на платной парковке, открыли парковочную сессию и заплатили за 2 часа, но через 50 минут вернулись, закрыли сессию и уехали. На ваш виртуальный парковочный счёт вернутся неиспользованные средства за 70 предоплаченных минут, которые можно потратить для будущей оплаты парковки, - поясняют в мэрии.

Полноценный старт проекта - 15 октября Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Полноценный старт проекта - 15 октябряФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Другой вопрос - функция постоплаты. Долг вы можете погасить до конца дня. На следующий день штраф тоже не выпишут - останется возможность купить абонемент на день. В мэрии привели пример:

- 15 октября вы оставили автомобиль на платной парковке на 1 час 35 минут, но забыли или не успели заплатить. До 23.59 в личном кабинете портала "Парковочное пространство Воронежа" или в приложении "Горпарковки" вы можете заплатить 80 рублей (за 2 часа, поминутная тарификация в таких случаях не действует). Постоплата будет действовать ещё и 16 октября до 23.59, но в таком случае нужно будет приобрести суточный абонемент (400 рублей) на тот день, когда вы забыли оплатить парковку, то есть на 15 октября. Если постоплаты нет до 0.00 17 октября, начисляется административный штраф - 1500 рублей.

На основании чего парковки стали платными? Почему муниципалитет не создал платные парковки за бюджетные средства? Можно ли воспользоваться платной парковкой и не заплатить? На эти и другие вопросы отвечает текст, опубликованный на сайте мэрии. Если вопросы все-таки остались, можно звонить в колл-центр по телефону 257-67-00, а также писать в профильное сообщество "Муниципальные парковки Воронежа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как воронежцы сражаются с платными парковками: в центре срезали 170 дорожных знаков. Четыре паркомата пинали ногами. (Подробнее.)

В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку. Автомобили без номеров будут эвакуировать. (Подробнее.)

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новые автомобильные номера 2019 в России
В 2019 году в России появится 10 типов новых номеров для автомобилей и мотоциклов. Изменится не только форма и размер, но и содержание регистрационных знаков. Рассказываем, когда введут новые автономера и как они будут выглядеть
Как выбрать подержанный автомобиль
Всегда хочется взять машину подешевле - тем более если она уже побывала у кого-то в руках. Да, надежные марки могут служить десятки лет. Но иногда вроде приличную на вид тачку покупать ни в коем случае не следует. Рассказываем, как выбрать подержанный авт
BMW X7 2019: комплектации, цены, фото нового кузова
Новый BMW X 7 с декабря 2017 уже собирается в Спартатнберге, правда, пока в тестовом режиме. Его прототипы в специальном защитном камуфляже уже вовсю колесят по дорогам и полигонам. Рассказываем, что ждать автолюбителям от концерна в 2019 году
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя