2018-10-11T17:58:51+03:00
Авто

Воронежцы протестуют против платных парковок: в центре украли 170 дорожных знаков

Кроме того, повредили четыре паркомата
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Не все знаки остались на местахНе все знаки остались на местахФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Все места, где будут действовать платные парковки, на 100% оснастили дорожными знаками, об этом рассказали на пресс-конференции в городской администрации 11 октября. Почти в 5200 местах нанесли разметку (до 15 октября работы закончат на всех 6 000 парковочных местах). Также там устанавливаются информационные щиты, таблички с номерами зон парковок.

Однако не все воронежцы хотят мириться с платными парковками. Как собщили в мэрии, наблюдаются случаи вандализма. Так, украли 170 дорожных знаков на улицах Челюскинцев (30 штук), Карла Маркса (26), Никитинской (18), Дзержинского (14), Свободы (12), III Интернационала (12), Куцыгина (10), Орджоникидзе (10), Старинном переулке (10), на улице Станкевича (8), Войкова (4). Кроме того, неизвестные граждане пинали ногами четыре паркомата и едва не вырвали их "с корнем".

Кстати, у вандалов есть группа поддержки. "Красавцы!" - прозвучало в комментариях к этой новости в паблике "Аварии | ДТП | Воронежа". "Дай Бог здоровья вам, Робин Гуды!" - вторят подписчики "Подслушано у водителей Воронежа".

Напомним, платные парковки в центре Воронежа полноценно заработают уже 15 октября. Стоит это удовольствие 40 рублей в час. Оплатить можно через сайт, приложение, смс, паркомат или банкомат.

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