В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-12T14:53:57+03:00

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Уже 15 октября заканчивается тестовый период платных парковок в центре Воронежа: придется раскошеливаться. Представители ООО "Городские парковки" рассказали, как намерены противостоять тем, кто решит обмануть систему: либо заклеить номер, либо снять его и положить в багажник.

- 57 стационарных комплексов видеофиксации очень эффективно борются с теми, кто пытается скрыть государственный номерной знак, - сказал Олег Михаил, руководитель обособленного подразделения ООО "Городские парковки в Воронеже". - Номерной знак фиксируется уже на подъезде к месту парковки. Неважно, заклеит ли его водитель или нет. Кроме того, есть пешие инспекторы. Если сзади номер заклеили, а спереди оставили, нарушение будет ими зафиксировано.

- Опыт Москвы в части проведения Чемпионата мира по футболу будет перетекать в регионы, - добавил Сергей Мамыкин, руководитель проектов ООО "Городские парковки". - Там машины без номерных знаков эвакуировались до выяснения причин сокрытия. В городе Воронеже мы вышли с аналогичным предложением.

Напомним, штраф за неоплату составит 1500 рублей.

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