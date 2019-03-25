2019-03-25T12:39:51+03:00
Общество

В Воронеже на 1000 рублей оштрафуют водителя машины фотофиксации платных парковок, нарушившего ПДД

Мужчина развернулся через двойную сплошную
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото Мария Харченкофото Мария Харченко
Изменить размер текста:

В полиции отреагировали на сообщения СМИ о нарушениях ПДД водителями машин фотоконтроля платных парковок. Фотофакты заполонили соцсети.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку в отношении водителя «Фольксвагена Поло», который 22 марта около 14 часов дня на улице Космонавтов развернулся через две сплошные. 23-летнего нарушителя оштрафуют на 1000 рублей, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Воронеже ночью у шашлычной была «разборка» со стрельбой
Где в Воронеже арендовать автомобиль?
В Северном районе Воронежа в ДТП попала «Скорая»
Назвали самые прибыльные вакансии марта в Воронеже
Воронежским общественникам предоставят бюджетную поддержку
Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив
В Воронеже поймали серийного домушника-наркомана
В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу
Школьников приглашают на "театральные прогулки" по Воронежу
Житель Воронежской области насушил мешок конопли
В Воронеже пройдет большая выставка Ильи Глазунова
В Воронеже отменили концерт Лолиты
В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают ПДД
Воронежский затопленный двор сравнили с Венецией