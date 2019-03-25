В Воронеже на 1000 рублей оштрафуют водителя машины фотофиксации платных парковок, нарушившего ПДД

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-25T12:39:51+03:00

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В полиции отреагировали на сообщения СМИ о нарушениях ПДД водителями машин фотоконтроля платных парковок. Фотофакты заполонили соцсети.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку в отношении водителя «Фольксвагена Поло», который 22 марта около 14 часов дня на улице Космонавтов развернулся через две сплошные. 23-летнего нарушителя оштрафуют на 1000 рублей, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU