2019-03-25T07:01:11+03:00
Общество

В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают ПДД

Фотографии местные жители опубликовали в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Мария Харченко.Фото: Мария Харченко.
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В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают правила дорожного движения. Так, горожане опубликовали в популярной группе в соцсети фото, на котором видно, как авто поворачивает через две сплошные линии. Все происходит предположительно на улице Космонавтов. Также на кадрах хорошо видно госномер нарушителя, поэтому найти его труда не составит.

- Кто-то требует, чтобы мы платили штрафы, а при этом сам нарушает правила. Несправедливо как-то, - написал автор фото.

Чуть позже в Сети появилось фото другой машины фотоконтроля, водитель которой припарковал авто на тротуаре.

«Легко парковаться - больше успевать!» - написано на багажнике Volkswagen.

В комментариях воронежцы порадовались тому, что штраф заплатят те, кто делает так, чтобы их платили другие. Горожане назвали это кармой. Были и те, кто заступился за нарушителей, отметив при этом то, что машины водят простые работяги, которые своими действиями никому на самом деле не мешали.

А на чьей стороне вы?

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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