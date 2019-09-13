2019-09-13T15:04:18+03:00
Общество

Как повлияли платные парковки на работу воронежских пожарных

Появилось большое число шлагбаумов, не все из которых быстро открываются перед машинами спецслужб
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Нельзя просто взять и загородить двор. Нужно обеспечить доступ оперативных служб.Нельзя просто взять и загородить двор. Нужно обеспечить доступ оперативных служб.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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О неожиданных последствиях введения платных парковок рассказал на пресс-конференции руководитель областного ГУ МЧС Александр Кошель.

- Во дворах в центре Воронежа появилось большое число шлагбаумов - люди загородились от тех, кто хочет сэкономить на платной парковке. Но для установки шлагбаума нужно учесть основное требование. Он круглосуточно должен открываться при прибытии спецтранспорта. Оставляют объявления: "Вы можете позвонить тому-то из жильцов"... Да сотруднику МЧС быстрее срезать этот шлагбаум, чем дозвониться в два часа ночи до Мани или Вани. Хотите шлагбаум - обеспечивайте круглосуточное дежурство. Если нет - мы его срежем.

Кстати, по просьбе «КП» в мэрии составили правильный алгоритм установки шлагбаума. Как уберечь ограждение от вандалов, какие расходы нужно закладывать на его содержание? Об этом в эфире радио "КП" 97.7 FM рассказал гражданский активист Антон Шатских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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