Дорогу спецмашинам и коляскам! Как в Воронеже законно установить шлагбаум

В центре Воронежа продолжается тихое сражение за дворы. С приходом платных парковок автомобилисты пошли в наступление. Жители центра не растерялись и встретили их противотанковыми ежами - полосатыми шлагбаумами.

Как установить ограждение и уберечь его от вандалов? Ранее в эфире радио "КП" 97.7 FM своим опытом поделился гражданский активист Антон Шатских.

Тем временем в мэрии по нашей просьбе составили алгоритм законной установки шлагбаума.

Первым делом - оформляем землю

Начать нужно с передачи придомовой территории в собственность жильцов (если этого еще не сделано). Назначается общее собрание. На нем жильцы принимают решение сформировать участок земли, на котором расположено строение, и зарегистрировать его в кадастре. Далее в Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области направляется соответствующая бумага, где отражено решение собрания.

Добавим, что законодательство разрешает жильцам организовать во дворе свою платную парковку. Деньги в таком случае пойдут на общий счет дома. В Воронеже таких примеров пока нет.

Новое собрание принимает следующие решения: установить шлагбаум, ввести его в эксплуатацию. Оформляется протокол. Чтобы решение считалось принятым, за него должны проголосовать не менее двух третей (от общего числа голосов собственников помещений). Утверждается смета на монтаж оборудования определенной модели с соответствующими техническими характеристиками. Эти данные также фиксируются в протоколе.

Правила установки

Нарушение любого из них может стать поводом для демонтажа.

1. Шлагбаум не должен быть препятствием для пешехода. Важно учитывать все категории: родители с малышами, сидящими в колясках, велосипедисты, инвалиды-колясочники.

2. Нужно обеспечить беспрепятственный въезд транспорта пожарной, медицинской, газовой и прочих срочных служб.

3. Важна легкость материала, из которого сделана стрела. Это играет роль, если потребуется срочное механическое открытие преграды.

4. Необходимо оснастить устройство элементами безопасности – например, блокировкой, если под стрелой находится человек.

5. Для монтажа стойки и держателя стрелы обязательно бетонируется основание.

Необходимые документы

1. Документ, подтверждающий долевую собственность владельцев квартир на территорию, прилегающую к дому.

2. Справка (выписка из кадастра), отражающая полную информацию о данном участке земли.

3. Протокол общего собрания, на котором принималось решение о монтаже шлагбаума.

4. Техдокументация на оборудование.

5. Согласование с пожарным надзором и ГИБДД. В мэрии отмечают: если этого не сделано, приехавшие по вызову службы вправе снести ограждение. При этом возмещать ущерб жильцам никто не будет. Зато в суд поступит иск на возмещение вреда, нанесенного служебной машине.

Получить подробные консультации по поводу установки шлагбаумов можно в управах. Жители Ленинского района могут звонить по телефону 206-91-47, жильцы Центрального – 259-76-63.