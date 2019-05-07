Антимонопольщики запретили называть платные парковки Воронежа муниципальными

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-07T15:00:05+03:00

В УФАС пришли к выводу, что платные парковки - все-таки коммерческий, а не муниципальный проект. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

У компании есть 21 день, чтобы убрать формулировку со всех носителей

Изменить размер текста: A A

От 100 до 500 тысяч рублей штрафа получит компания "Городские парковки" от УФАС по Воронежской области. 6 мая фирму признали виновной в недобросовестной конкуренции. В течение 21 дня она должна убрать со всех носителей формулировку "муниципальная парковка". Если и этого не будет сделано, появится еще и административное дело по статье "невыполнение в срок законного предписания".

- Было установлено, что ООО "Городские парковки" не находится в собственности администрации городского округа город Воронеж или иного муниципального образования. Кроме того, оно осуществляет сбор платы за пользование парковочными местами на собственный счет, а не на счет соответствующего муниципального образования. Таким образом, фирма неправомерно использует термин "муниципальная парковка", - подчеркнули в УФАС.

Напомним, еще 9 января компания получила предупреждение от антимонопольщиков. Срок устранения нарушений составлял десять рабочих дней. Тогда ООО попросило продлить срок до 1 апреля. Но ничего не изменилось и к этой дате. В самой компании говорят, что замену табличек задержали из-за огромного объема работ, а также погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU