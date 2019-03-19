2019-03-19T11:46:30+03:00
Общество

Воронежские платные парковки должны сменить название до 1 апреля

Иначе концессионера ждет штраф
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Убрать название предстоит со всех носителей, в том числе информационных щитовУбрать название предстоит со всех носителей, в том числе информационных щитовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Глава УФАС по Воронежской области Денис Чушкин рассказал, что изменилось в деле о названии воронежских платных парковок.

- Мы выдали предупреждение. Компания обратилась с ходатайством продлить срок его исполнения в силу большого объема планируемых работ. Срок заканчивается 1 апреля. К этому моменту мы будем ждать исполнения нашего предупреждения.

Денис Чушкин Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Денис ЧушкинФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Напомним, в УФАС по Воронежской области засомневались, что концессионер может использовать слово "муниципальные" в названии парковок. Компании предстоит убрать со всех носителей, включая информационные щиты, паркоматы и даже спецавтомобили, злополучное слово. Иначе - штраф до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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