Воронежские платные парковки должны сменить название до 1 апреля
Глава УФАС по Воронежской области Денис Чушкин рассказал, что изменилось в деле о названии воронежских платных парковок.
- Мы выдали предупреждение. Компания обратилась с ходатайством продлить срок его исполнения в силу большого объема планируемых работ. Срок заканчивается 1 апреля. К этому моменту мы будем ждать исполнения нашего предупреждения.
Денис ЧушкинФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Напомним, в УФАС по Воронежской области засомневались, что концессионер может использовать слово "муниципальные" в названии парковок. Компании предстоит убрать со всех носителей, включая информационные щиты, паркоматы и даже спецавтомобили, злополучное слово. Иначе - штраф до полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Платные парковки в Воронеже»