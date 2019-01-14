2019-01-14T18:48:37+03:00
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Из-за одного слова организатору воронежских платных парковок грозит полумиллионный штраф

Антимонопольщики заинтересовались, почему проект именуют муниципальным
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Неужели концессионеру придется переделывать таблички?Неужели концессионеру придется переделывать таблички?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Муниципальные платные парковки" - именно такая формулировка значится на щитах в центре Воронежа. И она с самого начала вызывала вопросы. Депутат городской Думы Олег Черкасов в гостях у радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM) высказывался в том ключе, что слово "муниципальные" не обосновано. Проект создан белгородским ООО "Городские парковки". Какие же они муниципальные? Они частные!

Это самое слово заинтересовало антимонопольщиков. В УФАС по Воронежской области возникли подозрения, что компания использует его исключительно для создания своего имиджа и повышения авторитета. Это уже похоже на недобросовестную конкуренцию. В итоге фирме вынесли предупреждение. Концессионеру предстоит убрать со всех носителей, включая информационные щиты, паркоматы и даже спецавтомобили, злополучное слово "муниципальная". Иначе - штраф, причем нешуточный: до полумиллиона рублей!

В пресс-службе "Городских парковок" отмечают, что официально предупреждение пока не поступило. При этом подчеркивают, что парковки на городских улицах взяты в концессию - а значит, они фактически остаются муниципальными.

Напомним, что в Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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